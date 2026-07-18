Zendaya confirma que se tomará un descanso de Hollywood tras su exitoso 2026.

La actriz Zendaya cuenta con una de las agendas más ocupadas de Hollywood. Y es que en tan solo seis meses ha encabezado la gira de promoción de algunos de los títulos más esperados del año, dentro de los que se encuentran: “Euphoria”, “The Drama”, “The Odyssey” y, próximamente, “Spider-Man: Brand New Day”.

En medio de esta fructífera etapa a nivel profesional, la famosa de 29 años ha confirmado que se tomará un merecido descanso de los reflectores una vez que concluya con su larga lista de estrenos.

En entrevista con el portal Entertainment Tonight, Zendaya detalló que una vez finalizados todos sus compromisos promocionales se enfocará en dar prioridad a su descanso y temas personales.

“Todo esto es un torbellino, y estás en un lugar diferente a cada segundo, y tu mente está por todas partes. Es divertido, estoy agradecida y no cambiaría nada, pero a veces simplemente necesitas desaparecer por un tiempo“, declaró al portal. “Solo quiero ocuparme de mis asuntos, ¿sabes? Y quedarme tranquila”.

Y esta decisión ha sido bien recibida por el público, quien ha seguido de cerca las cinco giras de prensa sucesivas que ha encabezado como parte de sus proyectos en cine y televisión. Dicho recorrido comenzó con la cinta “The Drama”, la cual es una producción del estudio A24 y en donde comparte créditos junto a la estrella de “Crepúsculo”, Robert Pattinson.

Seguido de esta, Zendaya celebró el estreno de la tercera y última temporada de su aclamada serie “Euphoria”, aquella que le valió para llevarse el Emmy a “Mejor actriz” en dos ocasiones, en el año 2020 y 2022, y que una vez más la hizo acreedora a una nominación para su edición 2026.

Tras dicha despedida, la famosa se enfrascó en la gira promocional de la adaptación cinematográfica de Christopher Nolan de “The Odyssey”, donde interpreta a la diosa Atenea.

En paralelo con dicha gira, la joven protagonizó algunas entrevistas y premieres en Roma y París para presentar un adelanto de “Spider-Man: Brand New Day”, producción en la que da vida a MJ y comparte escena con su esposo, Tom Holland.

Será a finales de 2026 cuando Zendaya concluya su larga lista de compromisos laborales con el estreno de Dune: Part Three, cierre de la exitosa saga dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por el nominado al Oscar Timothée Chalamet.

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