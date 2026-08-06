¿Cuántas finales ha jugado México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

La selección mexicana tuvo un paso casi perfecto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Después de derrotar a Panamá, El Tri Sub-23 se medirá a Venezuela en la gran final. Conoce cuáles han sido los resultados en finales de México en esta competición.

El conjunto mexicano inició con el pie derecho su participación en este torneo con una victoria ante Venezuela en la primera jornada. El único tanto del partido lo anotó Joaquín Moxica.

En la siguiente jornada empataron 1-1 contra la República Dominicana. En el último partido de la fase de grupos golearon 4-1 a Guatemala. Ya en semifinales, El Tri no tuvo problemas para superar a Panamá.

La final se jugará este viernes 7 de agosto en el Estadio Cibao Futbol Club. El rival será Venezuela, una selección que pudo superar a Colombia en semifinales con un marcador de 0-1.

México en finales

Esta será la final número 14 de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El balance está bastante parejo: 6 finales perdidas y 7 finales ganadas. El conjunto mexicano ha tenido rachas positivas y negativas por la presea dorada.

El conjunto mexicano ha ganado las últimas dos finales que ha jugado. La primera de ellas fue en 2014 en los juegos de Veracruz (México). En esta final derrotaron a Venezuela por 1-3. En la edición de 2023, México se volvió a quedar con la medalla de oro luego de vencer a Costa Rica 2-1. Esta última presea dorada corresponde a los Juegos de San Salvador (El Salvador).

Pero antes de estos triunfos El Tri encadenaba tres derrotas consecutivas en finales. Esta mala racha comenzó en los Juegos de Ponce 1993 (Puerto Rico). El Tri cayó 1-2 contra Colombia. En Maracaibo 1998 (Venezuela), cayeron ante los locales por 3-1. En la final de San Salvador 2002 (El Salvador), los aztecas volvieron a perder contra los locales por la vía de los penales 4-3.

Finales de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

– 1935 | San Salvador, El Salvador | México 2-0 Costa Rica

– 1938 | Ciudad de Panamá, Panamá | México 2-1 Costa Rica

– 1954 | Ciudad de México, México | 2.° lugar en el Grupo Final

– 1959 | Caracas, Venezuela | 1.° lugar en el Grupo Final

– 1962 | Kingston, Jamaica | 2.° lugar en el Grupo Final

– 1966 | San Juan, Puerto Rico | 1.° lugar en el Hexagonal Final

– 1982 | La Habana, Cuba | Cuba 2-0 México

– 1990 | Ciudad de México, México | México 3-0 Costa Rica

– 1993 | Ponce, Puerto Rico | Colombia 2-1 México

– 1998 | Maracaibo, Venezuela | Venezuela 3-1 México

– 2002 | San Salvador, El Salvador | El Salvador 1-1 (4-3 en penales) México

– 2014 | Veracruz, México | México 3-1 Venezuela

– 2023 | San Salvador, El Salvador | México 2-1 Costa Rica

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