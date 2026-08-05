Neymar Jr. se sincera sobre su retiro del fútbol

Mucho se ha hablado sobre el posible retiro de Neymar Jr. El futbolista brasileño ya dio su primer paso al costado con la Canarinha tras el Mundial de 2026. A nivel clubes, Neymar Jr. aún le pertenece al Santos FC. “Ney” habló sobre su retiro.

El futbolista de 34 años reconoció que no tiene mucha seguridad con respecto a su carrera. Neymar Jr. admitió que no tiene una decisión tomada sobre ella.

“No sé por cuánto tiempo (voy a seguir jugando), no pienso en parar ni sé cuándo voy a hacerlo”, inició el exjugador del FC Barcelona en zona mixta.

Neymar Jr. reafirmó su compromiso con el Santos FC. “Ney” tiene u contrato vigente con el club hasta diciembre de 2026. El vínculo con el “Peixe” será respetado por el futbolista nacido en Mogi das Cruzes. El siguiente paso es una incógnita.

“Tengo contrato con Santos hasta diciembre. Pretendo cumplirlo, honrar la camiseta de Santos de la mejor manera posible, y después voy a pensar cuando termine mi contrato si sigo en Santos, me voy, dejo de jugar o continúo”, sentenció.

Mas minutos de juego para “Ney”

Afortunadamente para Neymar Jr, las lesiones se han apartado un poco de su carrera en los últimos meses. El propio “Ney” reconoció que se siente bien físicamente cada vez que entra al campo de juego.

“Realmente no sé qué voy a hacer. Hasta diciembre queda mucho camino, entonces vamos poco a poco. Me estoy sintiendo bien físicamente, cada vez mejor dentro del campo de juego. Y eso es lo que importa”, agregó.

En el último tramo de la campaña, “Ney” ha logrado disputar hasta 18 partidos repartidos entre la Serie A, Copa do Brasil, Campeonato Paulista y la Copa Sudamericana. El exjugador del FC Barcelona acumula 8 goles y 4 asistencias durante 1,490 minutos dentro del campo.

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