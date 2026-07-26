Neymar volvió de vacaciones y anotó un doblete que le dio el empate al Santos contra Chapecoense

Neymar volvió a ser protagonista en el Brasileirao. El delantero brasileño firmó un doblete, incluido un gol de penal en los minutos finales, para darle al Santos un empate 2-2 frente al Chapecoense, resultado que impidió que el conjunto paulista sufriera una dolorosa derrota en casa.

El exjugador del Barcelona y del PSG abrió el marcador en la primera mitad, pero el conjunto visitante reaccionó tras el descanso y llegó a ponerse en ventaja. Cuando parecía que el Santos sumaría un nuevo tropiezo, Neymar apareció desde los once pasos para sellar la igualada.

Neymar abrió el camino para el Santos

El primer gol del encuentro llegó al minuto 35. Neymar aprovechó una asistencia de Igor Vinicius, combinó rápidamente con el argentino Álvaro Borreal y definió para poner en ventaja al Santos.

??? QUÉ GOLAZO DE NEYMAR EN SANTOS. pic.twitter.com/Y9ioUOBRKI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 25, 2026

Sin embargo, el panorama cambió en la segunda parte. Chapecoense empató al minuto 50 gracias a Marcinho y apenas diez minutos más tarde tomó la delantera tras un autogol de João Ananias, quien desvió el balón hacia su propia portería al intentar despejar un peligroso ataque.

Un penal salvó al Santos en el cierre del partido

El equipo dirigido por el Santos insistió durante los minutos finales en busca del empate. Gabriel Menino, Bontempo y el propio Neymar generaron opciones de peligro, aunque sin éxito hasta los instantes decisivos.

La recompensa llegó al minuto 88, cuando una falta sobre el paraguayo Gustavo Caballero fue sancionada como penal. Neymar tomó el balón y convirtió con seguridad para decretar el 2-2 definitivo y evitar la derrota de su equipo.

???? DOBLETE DE NEYMAR PARA EMPATARLE AL CHAPECOENSE AL MINUTO 89. pic.twitter.com/jK4P0defUp https://t.co/vtTE9gg4vB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 25, 2026

El Santos sigue comprometido con la permanencia

Aunque el empate evitó un nuevo descalabro, la situación del Santos continúa siendo delicada en el Brasileirao.

El conjunto paulista permanece apenas un punto por encima de la zona de descenso, donde actualmente se encuentran Vasco da Gama, Mirassol, Remo y el Chapecoense. El resultado mantiene con vida al club, pero deja claro que todavía deberá luchar en las próximas jornadas para asegurar su permanencia en la máxima categoría del futbol brasileño.

El regreso de Neymar Jr al campeonato brasileño dejó buenas sensaciones a nivel individual gracias a su doblete, aunque el Santos sigue necesitando mejorar su funcionamiento colectivo para alejarse definitivamente de los últimos puestos de la clasificación.

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