Neymar anuncia su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación en el Mundial 2026
El delantero brasileño puso fin a su etapa con la Canarinha luego de caer ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026
El delantero Neymar Jr. anunció este domingo su retiro de la selección de Brasil después de la derrota por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, resultado que marcó el cierre de una trayectoria de más de 15 años defendiendo la camiseta de la Canarinha.
El atacante disputó su cuarta Copa del Mundo, pero una vez más no pudo conquistar el campeonato que tanto buscó con el combinado brasileño.
Su último gol con la Canarinha llegó en el Mundial 2026
En el duelo frente a Noruega, Neymar comenzó el encuentro en el banquillo por decisión del técnico Carlo Ancelotti e ingresó durante la segunda mitad. Ya en el tiempo agregado convirtió un penal que significó el descuento para Brasil, aunque su anotación no evitó la eliminación.
“Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó”, declaró Neymar tras el encuentro, antes de romper en llanto sobre el césped del MetLife Stadium, donde fue consolado por sus compañeros.
Los números de Neymar con la selección de Brasil
Con su despedida, Neymar cierra su ciclo con la selección de Brasil tras disputar 130 partidos, marcar 80 goles y acumular 10,673 minutos sobre el terreno de juego.
El delantero finaliza como el máximo goleador de la Canarinha, por encima de figuras como Pelé, Ronaldo, Romário, Zico y Bebeto, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del representativo brasileño.
Los títulos que conquistó con Brasil
Aunque el título de la Copa del Mundo quedó pendiente, Neymar logró conquistar la Copa Confederaciones 2013 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, dos de los mayores éxitos de su carrera con la selección de Brasil.
Con su anuncio, el delantero pone punto final a una de las etapas más destacadas del futbol brasileño de las últimas décadas y deja un legado respaldado por sus cifras y su protagonismo con la Canarinha.
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