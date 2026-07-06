Neymar anuncia su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación en el Mundial 2026

El delantero Neymar Jr. anunció este domingo su retiro de la selección de Brasil después de la derrota por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, resultado que marcó el cierre de una trayectoria de más de 15 años defendiendo la camiseta de la Canarinha.

El atacante disputó su cuarta Copa del Mundo, pero una vez más no pudo conquistar el campeonato que tanto buscó con el combinado brasileño.

?? BREAKING: Neymar announces his RETIREMENT FROM INTERNATIONAL FOOTBALL. ????



“I tried. I tried. It started here at Met Life stadium and I finished here. It is now over”, Ney said after the game.



His story with the Brazilian national team is over. pic.twitter.com/vPIFflyJHq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Su último gol con la Canarinha llegó en el Mundial 2026

En el duelo frente a Noruega, Neymar comenzó el encuentro en el banquillo por decisión del técnico Carlo Ancelotti e ingresó durante la segunda mitad. Ya en el tiempo agregado convirtió un penal que significó el descuento para Brasil, aunque su anotación no evitó la eliminación.

“Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó”, declaró Neymar tras el encuentro, antes de romper en llanto sobre el césped del MetLife Stadium, donde fue consolado por sus compañeros.

O primeiro gol de Neymar pela Seleção Brasileira principal ocorreu no dia 10 de agosto de 2010, no MetLife Stadium. O atacante tinha 18 anos.



O último jogo do Neymar em Copas do Mundo foi hoje. No mesmo lugar que tudo começou, tudo termina. Aos 34 anos, Neymar fez seu último? pic.twitter.com/IkpsrNIJTM — CazéTV (@CazeTVOficial) July 5, 2026

Los números de Neymar con la selección de Brasil

Con su despedida, Neymar cierra su ciclo con la selección de Brasil tras disputar 130 partidos, marcar 80 goles y acumular 10,673 minutos sobre el terreno de juego.

El delantero finaliza como el máximo goleador de la Canarinha, por encima de figuras como Pelé, Ronaldo, Romário, Zico y Bebeto, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del representativo brasileño.

Obrigado Neymar.

Se tivessem lhe deixado jogar desde o início, essa partida teria outro destino. Valeu! @neymarjr ?? pic.twitter.com/yNGMsead8w — Julio Schneider ???? (@juliovschneider) July 5, 2026

Los títulos que conquistó con Brasil

Aunque el título de la Copa del Mundo quedó pendiente, Neymar logró conquistar la Copa Confederaciones 2013 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, dos de los mayores éxitos de su carrera con la selección de Brasil.

Con su anuncio, el delantero pone punto final a una de las etapas más destacadas del futbol brasileño de las últimas décadas y deja un legado respaldado por sus cifras y su protagonismo con la Canarinha.

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