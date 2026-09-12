Miguel Herrera abre el paraguas tras su derrota contra el Pachuca

El Atlante cayó goleado 0-3 en su estadio contra el Pachuca. En el Estadio Banorte de Ciudad de México, el conjunto de Miguel Herrera dejó escapar tres puntos. Los “Potros de Hierro” no compitieron y el “Piojo” considera que su club carece de figuras.

Con goles de José Solomón Rondón, Kenedy y Oussama Idrissi, los Tuzos del Pachuca sacaron una valiosa victoria en condición de visitante. El conjunto de Miguel Herrera se sigue hundiendo en la tabla de posiciones.

En todo el partido, el Atlante atacó con muchos elementos en campo rival. Sin embargo, el conjunto de Miguel Herrera no pudo materializar ninguna de sus acciones de peligro. De hecho, según las estadísticas oficiales, el Atlante realizó hasta 32 remates que ninguno terminó en gol.

En este sentido, Miguel Herrera fue crítico con su plantel. El “Piojo” considera que no tiene figuras de peso en su plantilla. El Atlante carece de jugadores determinantes que puedan cambiar el rumbo de un partido con una genialidad.

“No somos un equipo lleno de figuras, no tenemos jugadores que te cambien el partido caminando o tocando. Si queremos aspirar a algo, debemos de trabajar mucho más. El rival fue mejor, nos superó y tenemos que seguir haciendo lo que veníamos trabajando”, dijo el estratega mexicano tras el partido.

Esto dijo Miguel Herrera en conferencia de prensa tras caer ante Pachuca en el Estadio Azteca. ??@rosales54462 pic.twitter.com/HuV9vVQowJ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 12, 2026

Miguel Herrera reveló que el club ha tenido muchas dificultades para realizar contrataciones. El proyecto del Atlante, en su regreso a la Liga MX, parece no convencer a los futbolistas. El mercado ha sido un problema para los “Potros de Hierro”.

“Hemos tratado de traer cuatro, cinco jugadores, pero no hemos podido. De repente se caen sobre la hora, de repente el representante termina no queriendo”, agregó.

El Atlante va en picada

El Atlante no gana un partido en la Liga MX desde su victoria ante Cruz Azul 2-3, el 1 de agosto. Desde entonces, por el torneo local, los “Potros de Hierro” acumulan 3 empates y 2 derrotas.

Estos resultados han mandado al Atlante, hasta ahora, al puesto 14 de la tabla de clasificación general. Sin embargo, al finalizar esta jornada, el Atlante podría caer hasta el puesto 16 de la tabla.

El próximo partido del atlante será el viernes 18 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El conjunto del “Piojo” se enfrentará a un club que está peleando por los puestos de clasificación a la postemporada del Apertura 2026.

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