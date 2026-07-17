¡Fichaje bomba! El histórico portero que jugó con Cristiano Ronaldo llegaría al Atlante del ‘Piojo’ Herrera

El guardameta colombiano y jugador mundialista, David Ospina, se encuentra en la órbita del Atlante para sumarse a las filas de la escuadra azulgrana. Ante la necesidad de apuntalar la portería, la directiva busca una pieza clave que ayude al técnico Miguel Herrera a mantener a flote a los Potros de Hierro.



Luego de iniciar el torneo con una derrota de 2-1 en casa del Necaxa, el cuerpo técnico atlantista apuró las exigencias. Esperan cerrar pronto el acuerdo con el experimentado arquero, quien se encuentra como agente libre tras terminar su ciclo en el Atlético Nacional.

¡DAVID OSPINA?? SERÁ REFUERZO DEL ATLANTE!



El tío @RaulOrvananos nos confirmó que el histórico portero colombiano se vestirá de blaugrana??#Código708626 pic.twitter.com/MIoDE1Ld5p — FOX (@somos_FOX) July 17, 2026





Un acuerdo total con el “Piojo” Herrera



La cadena FOX Sports reveló que ya existe un acuerdo con Ospina. El colombiano reportará con el club en los próximos días tras gozar de unas vacaciones luego de su participación en la Copa del Mundo como segundo portero de Colombia, detrás de Camilo Vargas.



La versión periodística detalló: “Viene el portero de la Selección de Colombia, un arquero histórico, pero ya está contratado”.

?Atlante llegó a un principio de acuerdo para fichar a David Ospina.

? @PSierraR ??https://t.co/iHyi0hJfNm — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 17, 2026



Ospina será uno de los tres refuerzos que incorporará el Atlante en su regreso a la Liga MX tras 12 años de ausencia. Su llegada urge tras una reaparición donde el equipo sufrió por errores defensivos y arbitrales.



De la Premier League y el Al-Nassr de Cristiano a la Liga MX



Con cerca de 21 años de trayectoria desde su debut en 2005, David Ospina cuenta con un recorrido brillante en el balompié de Europa y el Medio Oriente.



Sus condiciones lo llevaron al Niza de Francia con apenas 19 años. Su gran rendimiento le permitió dar el salto a la Premier League con el Arsenal en 2014, donde se mantuvo cuatro temporadas.

¿NUEVO POTRO? ?



? De acuerdo con información de Raúl Orvañanos, el guardameta colombiano, DAVID OSPINA, llegaría para reforzar al Atlante en su regreso a primera división



? Ospina ha sido campeón en Colombia, Inglaterra, Italia y Arabia Saudita en clubes como el Arsenal,? pic.twitter.com/IXGbkBvPgk — MedioTiempo (@mediotiempo) July 17, 2026



Posteriormente, brilló en el Napoli de la Serie A italiana, club donde ganó la Copa de Italia. Antes de su reciente y breve regreso a Colombia, el guardameta militó en la liga saudí con el Al-Nassr, compartiendo vestidor con Cristiano Ronaldo. Ahora, su destino apunta a ser el nuevo ídolo de los Potros de Hierro.

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