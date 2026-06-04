Sergio Canales revela detalles de su salida de la Liga MX

Cada vez es más recurrente la llegada de futbolistas de renombre a la Liga MX. Rayados de Monterrey acostumbró a sus aficionados a contrataciones como las de Olíver Torres, Anthony Martial, Sergio Canales, entre otros. Canales fue uno de los que mejor le fue en el conjunto regio. Pero el mediocampista español no se sintió a gusto en esta etapa.

Sergio Canales llegó a la Liga MX proveniente del Real Betis de España. El veterano mediocampista de 35 años cierra su paso por el fútbol mexicano tras una compleja temporada a nivel colectivo. Canales considera que su ciclo en Monterrey finalizó.

“En la vida todo son ciclos, todo son etapas, me pasó en el Betis, y la verdad me quería retirar. Quiero tener muy claro pensar en dónde estoy, dónde puedo aportar y en esta etapa con Rayados consideré que no lo estaba consiguiendo. Fue culpa mía, por lo que sea y considere que era lo mejor para el club por un lado y para mi al final“, dijo canales en una entrevista con Mauricio Ponce.

En entrevista exclusiva de Mauricio Ponce, Sergio Canales explicó mucho de la importancia de quedar en la parte alta de la tabla general, lo que sintió que faltó y la situación con Martín Demichelis.



En otra parte de la entrevista toca el tema que con Fernando Ortíz sintió que? pic.twitter.com/tVwItqX9an — Soy Rayado ? (@SomosRayados) June 3, 2026

Rayados de Monterrey tenía uno de los planteles más caros de todo el fútbol mexicano y de Concacaf. Sin embargo, el conjunto Regio no pudo clasificarse a la Liguilla. Monterrey se despidió del torneo con 5 victorias en 17 jornadas.

Sergio Canales deja Monterrey

En julio de 2023 Sergio Canales firmó con Rayados de Monterrey. El veterano mediocampista español llegó a la Liga MX con un gran cartel a su espalda. Canales reconoció que el balompié mexicano tiene características diferentes y él tuvo que adaptar su juego a las necesidades del club.

“Individualmente, sí, he disfrutado mucho y aprendido mucho; vengo de un fútbol muy diferente, que es muy asociativo; si no lo tienes claro, juega fácil. Venía con el fútbol de la selección, que era de un toque, y vine a un fútbol en el que el equipo necesitaba de mí, que fuese más vertical, que chutase más, hiciera jugadas individuales e hiciera más goles, pero me pude adaptar y me hizo mucho mejor jugador”, explicó.

Sergio Canales llego a disputar hasta 118 partidos con la camiseta del conjunto regio. En Monterrey se le exigía más verticalidad y un mayor aporte ofensivo. El español cumplió con 26 goles y 22 asistencias en poco más de 9,200 minutos dentro del campo.

Los reportes han vinculado a Sergio Canales en el Racing de Santander. Este fue el club en el que Canales realizó sus categorías formativas y en el que estuvo durante una temporada antes de marcharse al Real Madrid. Con 35 años, la carrera de Canales puede finalizar justo donde empezó en el año 2009.

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