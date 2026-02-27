El Real Betis volvería “de compras” en la Liga MX

El Real Betis se ha convertido en un comprador frecuente de futbolistas en la Liga MX. Su último gran fichaje fue Álvaro Fidalgo, exfigura de las Águilas del América. El conjunto español volvería a la carga, pero ahora por Sergio Canales.

Según el reporte de Universal Deportes, Sergio Canales sería un objetivo concreto dentro del Real Betis. El conjunto español le daría una oportunidad para que Canales cierre su carrera dentro del club.

Este interés surge en medio de diferencias entre Rayados de Monterrey y el jugador. Ambos no han podido llegar a un acuerdo para la renovación del contrato. Sergio Canales no ha podido obtener los títulos que la inversión del club demanda.

“Más allá de la enorme presión que ya tiene por la falta de títulos, hay un tema que inquieta (y mucho) a la directiva del Monterrey: el futuro de Sergio Canales. El contrato del atacante español está por terminar y las negociaciones para una posible renovación no avanzan al ritmo que los Rayados quisieran”, agrega el reporte.

Sergio Canales llegó a Rayados de Monterrey en julio de 2023. El contrato del español con el conjunto mexicano finalizaría en junio de este año. Canales ya tiene la total libertad de firmar un precontrato con cualquier otro club.

Canales tiene una larga historia con el Real Betis. El veterano mediocampista de 35 años jugó 207 partidos en su etapa con el conjunto bético. Canales dejó un registro de 39 goles y 30 asistencias.

De la Liga MX al Real Betis

La lista cada vez se hace más grande. Muchos han sido los jugadores que el Real Betis ha adquirido desde la Liga MX. Los últimos futbolistas fueron: Jefferson Montero desde Monarcas Morelia en 2012, Dorlan Pabón desde Monterrey en 2013, Diego Lainez desde el América en 2019, Guido Rodríguez desde el América en 2020, Nelson Deossa desde Monterrey en 2025 y Álvaro Fidalgo desde el América a principios de año.

