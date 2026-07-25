Gilberto Mora no necesitó brillar para darle el liderato a los Xolos de Tijuana

Durante los primeros 45 minutos del duelo entre Xolos de Tijuana y el León no pasó nada más allá de un duelo de poder a poder. Fue un choque con mucha fuerza, poco brillo, pero sobre todo con las carencias futbolísticas normales de un inicio de temporada.

Ambos conjuntos buscaron imponer condiciones físicas en el medio campo, pero la claridad en el último tercio del campo brilló por su ausencia y por ende, el partido pasó a ser uno más de esos duelos que se perderán en el anonimato de la historia.

Sin embargo, en el complemento apareció la joya de la escuadra fronteriza, Gilberto Mora. Tras su ingreso, las cosas cambiaron a favor de los Xolos. Con un gol de penalti que hizo la diferencia en el resultado, la jauría amarró su segunda victoria de la temporada. Este valioso triunfo colocó a Tijuana, de forma transitoria, en el liderato absoluto del torneo Apertura 2026.

¡Bien ahí, muchacho! ?



Gilberto Mora disputó su primer partido en el torneo y ya marcó GOL. ???



Buen cobro, con frialdad desde los once pasos.#LaLigaDeLaAfición? | #J2 | #AP26 | #XOLLEOpic.twitter.com/ea5uIEdmhD — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 25, 2026

Las explicaciones del cerrado primer tiempo

El León asumió el control del partido controlando las salidas de los Xolos, bloqueando los circuitos de pase de los locales. Esto provocó que la gente de ofensiva de la escuadra dirigida por el charrúa Sebastián Abreu no pudiera hacer mucho por molestar la meta defendida por Óscar García.

El planteamiento de la visita fue efectivo para neutralizar el dinamismo que los de la frontera suelen mostrar en su cancha.

Todo esto ocurrió en virtud de que el colombiano Adonis Preciado, Jonathan Padilla y el español de origen marroquí Mourad Daoudi no tuvieron libertad de acción. Los atacantes debieron conformarse con un esfuerzo sin demasiadas luces, recorriendo la cancha sin encontrar espacios.

La situación se acentuó porque el cuadro esmeralda se dedicó a defender con orden un resultado que, si bien no tenían en sus manos en términos de victoria, les otorgaba un punto cómodo en patio ajeno.

La oportunidad desperdiciada desde los once pasos

Pero aún con el dominio estratégico del León, el cuadro local tuvo la gran oportunidad de irse al frente en el marcador antes de marcharse a los vestidores. El silbante José Vizcarra cobró un penalti a favor de Mourad Daoudi tras una infracción en el área.

La jugada pudo establecer la apertura del marcador y cambiar drásticamente el rumbo psicológico del encuentro, pero terminó fallándolo de forma increíble.

¡No te lo creo! Mourad falla el penalti ante Oscar García#FridayEnTUDN pic.twitter.com/Yj4ydegeoC — TUDN USA (@TUDNUSA) July 25, 2026

Empero, el ariete marroquí cruzó demasiado su disparo y no pudo engañar a Óscar García. El guardameta de la Fiera adivinó a la perfección la dirección del cobro —el cual salió a media altura y sin gran potencia— para recostarse y evitar que los de Sebastián “Loco” Abreu se llevaran la ventaja al descanso.

El fallo dejó una sensación de frustración en la tribuna y una clara tarea de replanteamiento para el cuerpo técnico aurinegro.

El peso de Gilberto Mora

Ansiosos los Xolos como el resto de gente involucrada con el fútbol de México por ver un chispazo de genialidad, apareció la joya del cuadro fronterizo, Gilberto Mora. El juvenil, quien venía de un necesario descanso posterior a su destacada labor mundialista con la selección de México concluyó su periodo de receso con su aparición en los segundos 45 minutos de este encuentro. A partir de su ingreso, su participación fue definitiva para inclinar la balanza.

Es cierto que Mora no dio un gran partido en el plano de la distribución y mucho menos hizo una diferencia abismal con desbordes en la cancha. No obstante, los futbolistas distintos pesan aun cuando no están finos, y él fue clave a la hora de anotar la pena máxima.

¡Le quedó de frente a Yael y la mandó a la fila 80 de Tijuana! #FridayEnTUDN pic.twitter.com/rhkDy4fuyE — TUDN USA (@TUDNUSA) July 25, 2026

Con una templanza impropia de su edad, disparó con seguridad hacia la izquierda, engañando por completo al portero del cuadro del Bajío que se lanzó al otro costado. Con ese único destello desde los once pasos, marcó el rumbo definitivo del encuentro para que Tijuana siga con paso perfecto.

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