Adiós, leyenda: Franco Baresi muere a sus 66 años

El mundo del fútbol está de luto tras la confirmación del fallecimiento de Franco Baresi. Fue el propio AC Milan, club de sus amores en el que jugó toda su carrera,la institución que confirmó el fallecimiento del exfutbolista italiano a sus 66 años de edad.

“La historia del Milan está en lágrimas por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que la camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del recorrido de todo el club”, escribió el club en su comunicado.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta? pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

El exfutbolista nacido en Brescia fue un claro ejemplo de fidelidad y amor por la camiseta. Franco Baresi fue un ícono del Milan. El defensor italiano solo vistió la camiseta “Rosssoneri” y de la selección italiana durante toda su carrera.

“Las condolencias que el AC Milan expresa a toda la familia de Franco Baresi son las mismas que cada aficionado rossonero se hace a sí mismo en un momento tan difícil como este”, agregó el club.

Franco Baresi y sus problemas de salud

Aunque no se detalla la relación directa de su fallecimiento con sus problemas de salud, Franco Baresi estaba en medio de una fuerte lucha por complicaciones respiratorias. En agosto de 2025 a Baresi le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado quirúrgicamente.

Sin embargo, el exdefensor del Milan no pudo recuperarse por completo de sus problemas de salud. Su última aparición en público fue en San Siro. Baresi portó la antorcha en la ceremonia de inauguración del Milan Cortina.

Il mondo dello sport piange Franco Baresi.

Storico difensore e capitano del @acmilan e della Nazionale italiana di calcio, lo scorso febbraio aveva portato la Torcia Olimpica come tedoforo alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 tenutasi allo Stadio San Siro.? pic.twitter.com/yFGKGVrwhK — Giochi Olimpici? (@giochiolimpici) July 31, 2026

Leyenda del Milan y de Italia

Franco Baresi inició su exitosa etapa con el Milan desde 1978 hasta que colgó sus botines 1997. Durante todo ese tiempo el exdefensor italiano disputó más de 500 partidos con el club. Baresi conquistó varios trofeos, entre ellos 4 Serie A, 4 Supercopas de Italia, 3 Copas de Europa, 3 Supercopas de Europa y 2 Copas Intercontinentales.

"ES EL MEJOR DEFENSOR. ESTA CAMISETA SERÁ UN RECUERDO QUE GUARDARÉ POR EL RESTO DE MI VIDA". Esto decía Diego Maradona sobre Franco Baresi cuando le leyenda del fútbol italiano le regaló su casaca del Milan.



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Con la selección italiana el legado no fue menor. Franco Baresi disputó 82 partidos, entre ellos 3 Copas del Mundo. En el año 1982 formó parte de la plantilla que conquistó el Mundial de España. 12 años más tarde disputaría una nueva final contra Brasil, pero en esa ocasión la suerte no estuvo de su lado.

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