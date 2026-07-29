Recibimiento de héroe: Julián Quiñones regresa a Arabia Saudita tras brillar en el Mundial

El fútbol es una rueda de la fortuna que premia la resistencia, y la historia de Julián Quiñones es el reflejo perfecto de que la constancia siempre tiene recompensa. Tras convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, el delantero mexicano volvió a territorio asiático para reportar con el Al-Qadisiya, donde fue arropado con una recepción digna de una estrella internacional.

Con cuatro anotaciones en la máxima justa y un nivel que deslumbró al planeta, el atacante demostró que las segundas oportunidades existen para quienes saben esperar su momento.

Good to have you back, La Pantera ???#AlQadsiah pic.twitter.com/6heXYapsvw — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) July 28, 2026

Desde el instante en que pisó el aeropuerto en suelo árabe, la atmósfera se transformó en una auténtica fiesta. Cánticos, pancartas y una lluvia de elogios cobijaron al futbolista, confirmando que su estatus dentro de la institución ha alcanzado un nuevo escalón.

La directiva del club no escatimó en detalles y diseñó un protocolo especial de bienvenida, transformando la terminal aérea en el escenario ideal para aplaudir al hombre que puso el nombre del equipo en el escaparate internacional durante el verano.

El camino del guerrero: de las dudas a la gloria mundialista

Este pasaje dorado llega como una auténtica revancha personal para el ariete nacido en Colombia y naturalizado mexicano. Su proceso no fue sencillo; estuvo marcado por un sector de la crítica y por debates mediáticos que pusieron en tela de juicio su llamado en la lista definitiva de Javier “Vasco” Aguirre.

Fiel a su estilo, Quiñones optó por el silencio, se enfocó en el trabajo y “aguantó vara” ante la presión externa. La respuesta llegó en la cancha, consolidándose como el futbolista naturalizado más determinante y rentable en la historia del seleccionado azteca.

El cuerpo técnico del Tricolor le brindó la confianza desde el silbatazo inicial en el partido inaugural frente a Sudáfrica, y el delantero respondió con creces. A partir de ese momento, su presencia en el eje del ataque fue un dolor de cabeza para las defensas rivales, hilvanando actuaciones memorables frente a los sinodales de Chequia, Ecuador e Inglaterra, sellando un certamen que acalló de forma definitiva cualquier cuestionamiento sobre su compromiso con la camiseta verde.

Una comunión total con la afición de Al-Qadisiya

El emotivo recibimiento preparado por el Al-Qadisiya incluyó una dinámica donde la “Pantera” pudo interactuar directamente con los fanáticos del club. Entre firmas de autógrafos, fotografías y muestras de cariño por parte de niños que portaban pancartas con su nombre, el jugador devolvió el gesto con sonrisas y agradecimientos. Los pasillos del aeropuerto lucieron pantallas gigantescas que recordaban sus mejores momentos en la justa veraniega, destacándolo como uno de los atacantes más influyentes del torneo.

A través de sus plataformas digitales, la escuadra de Al-Qadisiya presumió con orgullo el retorno de su referente ofensivo, acallando de paso los intensos rumores que lo vinculaban con escuadras de la Premier League inglesa, como el Chelsea. “Qué bueno tenerte de vuelta, Pantera. El héroe histórico del primer gol del Mundial está de vuelta en Al Khobar”, fue el mensaje con el que la institución celebró retener a su pieza más codiciada para los retos venideros.

Huella imborrable en los libros de historia

Con sus cuatro anotaciones en el certamen veraniego, Quiñones no solo guio el rumbo del equipo mexicano, sino que inscribió su nombre junto a las leyendas del balompié de su país. Su cosecha igualó la marca de Luis “Matador” Hernández en una sola edición de Copa del Mundo (Francia 1998, donde le anotó dos a Corea del Sur, uno a Países Bajos y otro a Alemania).

Igualó la cifra histórica de Javier “Chicharito” Hernández, con la diferencia de que el máximo anotador del Tri necesitó repartir su cuota en tres ediciones distintas (2010, 2014 y 2018) y al igual que el “Matador” lo hizo en una sola edición mundialista.

El próximo desafío: reinar de nuevo en el desierto

A pesar de que las ventanas de transferencia en Europa siguen de cerca sus pasos, la realidad inmediata de Julián Quiñones está enfocada en el Al-Qadisiya. El atacante iniciará una estricta etapa de preparación con el objetivo de revalidar las espectaculares credenciales de la campaña anterior, donde se alzó como el campeón de goleo de la Saudi Pro League al firmar 33 anotaciones en 31 compromisos oficiales.

¡EL MEXICANO VUELVE TRAS EL MUNDIAL!???



Julián Quiñones vuelve a Arabia Saudita para reincorporarse al Al Qadsiah de cara a la nueva temporada, tras pasar sus vacaciones entre México y Colombia. ??

El atacante mexicano recibió un cálido recibimiento por parte de la afición? pic.twitter.com/BBYlZB57WI — Claro Sports (@ClaroSports) July 28, 2026

Aquella extraordinaria producción individual fue el motor que impulsó al conjunto dirigido por Brendan Rodgers a cosechar 22 victorias, consolidando un ambicioso proyecto deportivo respaldado por Aramco. Hoy, el Al-Qadisiya sabe que cuenta con un delantero maduro, motivado y con el cartel de figura mundial, listo para comandar una nueva campaña en la élite del fútbol de Arabia Saudita.

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