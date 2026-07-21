Julián Quiñones entra en el radar de la Premier League

Julián Quiñones fue uno de los mejores futbolistas de la selección mexicana en el Mundial de 2026. El delantero del Al Qadisiya dejó muy buenas impresiones. El Aston Villa estaba interesado en sus servicios. La Copa del Mundo sirvió para hacer más fuerte este interés.

Según detalla el portal Sky Sport, en el Aston Villa seguían los pasos de Julián Quiñones antes de la Copa del Mundo. Esto hizo que los reclutadores del club siguieran más de cerca las características del mexicano en la Copa del Mundo.

“Según nuestra información, los dirigentes de los Villans, a través de sus reclutadores presentes en el lugar, aprovecharon la competición para observar de cerca al delantero. Convencido por su nivel de rendimiento, el club inglés se ha informado del entorno del jugador para evaluar la viabilidad de una posible operación”, detalla el portal.

Julián Quiñones venía siendo un futbolista muy sobresaliente en el fútbol árabe, pero el nivel del torneo seguía siendo un motivo de duda para los clubes interesados. Es por esto que la Copa del Mundo fue un buen termómetro para medir el desempeño de Quiñones. El exjugador del América no decepcionó.

El atacante de 29 años jugó 5 partidos en la Copa del Mundo y logró anotar 4 goles y conceder 1 asistencia. Quiñones le convirtió a las selecciones de Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra.

El siguiente paso por Julián Quiñones

El rendimiento de Julián Quiñones en el Mundial de 2026 fue una prueba superada en medio del análisis de los reclutadores. Jugadores como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney no pudieron trasladar sus buenos momentos en la liga árabe a sus selecciones. Quiñones si lo pudo hacer y el interés habría aumentado.

“Los contactos se han intensificado recientemente entre las diferentes partes, prueba del creciente interés de Aston Villa por el perfil de Quiñones. En este momento, sin embargo, no se ha hecho ninguna oferta oficial, pero el expediente podría evolucionar en las próximas semanas“, agrega el reporte.

Julián Quiñones tiene un contrato vigente con el Al Qadisiya hasta junio de 2029. Según informaciones de Transfermarkt, el valor de mercado del mexicano ronda los $16 millones de dólares.

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