Caso AFA en EE.UU.: un gran jurado analiza pruebas que involucran a Tapia y Toviggino

La investigación que la Justicia de Estados Unidos lleva adelante sobre los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino entró en una etapa clave con la comparecencia de un testigo ante un gran jurado federal en Miami.

El testigo, cuya identidad no fue confirmada públicamente, fue convocado para presentarse este 30 de julio ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. La orden le exige aportar documentos, registros electrónicos y comunicaciones relacionadas con TourProdEnter LLC, la empresa que desde 2021 intervino en la administración de contratos comerciales de la AFA fuera de Argentina.

El requerimiento incluye los intercambios mantenidos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el empresario Javier Faroni y Diego Lucero, según documentos judiciales difundidos por medios argentinos.

La audiencia no implica que Tapia o Toviggino hayan sido formalmente acusados. Tampoco significa que deban presentarse personalmente ante el tribunal. La AFA afirmó que la citación está dirigida exclusivamente a un tercero y negó que sus dos principales dirigentes hayan sido convocados o que agentes federales les hayan incautado teléfonos o computadoras.

Qué debe decidir el gran jurado de Miami

Un gran jurado federal escucha la evidencia que presentan los fiscales y determina si existe causa probable para formular cargos penales. Sus procedimientos son reservados y, por lo general, ni los posibles investigados ni sus abogados participan en las deliberaciones.

Para aprobar una acusación formal se requiere el voto favorable de al menos 12 integrantes. Sin embargo, la declaración de este jueves no necesariamente producirá una decisión inmediata.

La investigación podría extenderse durante meses e incluir nuevos testigos, solicitudes de documentos bancarios y citaciones a empresas que mantuvieron relaciones comerciales con la AFA. Fuentes conocedoras del proceso señalaron que la primera ronda podría alcanzar a varias personas.

El gran jurado tampoco determina culpabilidad. En caso de aprobar una acusación, los fiscales todavía tendrían que demostrar los cargos ante un tribunal y los señalados conservarían su presunción de inocencia.

Qué operaciones de la AFA están bajo investigación

Los fiscales buscan reconstruir el movimiento de cientos de millones de dólares vinculados con contratos de patrocinio, partidos amistosos, derechos comerciales y otros negocios internacionales de la Selección Argentina.

El centro de la pesquisa es TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Florida vinculada al productor teatral argentino Javier Faroni. La compañía fue designada agente comercial de la AFA en el exterior mediante un acuerdo firmado en 2021.

Según la información conocida, TourProdEnter podía recibir una comisión del 30% de los ingresos generados por determinados contratos y otro porcentaje por servicios de logística. La Justicia analiza hacia dónde se dirigió el dinero después de ingresar en cuentas bancarias estadounidenses y si algunas transferencias tuvieron una justificación comercial legítima.

Una revisión de registros bancarios y comerciales citada por el Miami Herald indicó que alrededor de $40 millones vinculados con ingresos de la AFA habrían circulado desde TourProdEnter hacia otras compañías. Los investigadores intentan establecer si esas operaciones podrían configurar fraude bancario, lavado de dinero u otros delitos financieros.

Propiedades de lujo y otros gastos bajo la lupa

Parte del dinero investigado habría sido utilizado para adquirir cuatro propiedades en Sunny Isles y Aventura, en el sur de Florida, valuadas en conjunto en más de $10 millones.

Las viviendas fueron compradas entre 2021 y 2025 por personas relacionadas con TourProdEnter, de acuerdo con registros inmobiliarios analizados por el diario de Miami.

Los investigadores también examinan posibles pagos por alquileres de aviones privados y yates, operaciones relacionadas con automovilismo y transferencias a una compañía de servicios para caballos de carrera. Por el momento, esas operaciones se encuentran bajo análisis y no se ha determinado judicialmente que constituyan delitos.

La AFA negó que Tapia y Toviggino hayan sido citados

La investigación quedó rodeada de versiones contradictorias después de la final del Mundial 2026 disputada en Nueva Jersey.

Medios argentinos informaron que Tapia y otros directivos habrían sido interrogados por agentes federales antes de abordar el vuelo de regreso desde el aeropuerto JFK de Nueva York, y que las autoridades habrían solicitado sus dispositivos electrónicos.

La AFA rechazó categóricamente esa versión. En un comunicado, aseguró que ni Tapia ni Toviggino fueron citados, detenidos o sometidos a la incautación de sus teléfonos.

La entidad sí reconoció que un tercero fue convocado ante un gran jurado y que podría aportar documentación y comunicaciones relacionadas con directivos de la organización. El FBI no realizó comentarios públicos sobre el supuesto procedimiento en el aeropuerto.

Tapia y Toviggino también enfrentan causas en Argentina

La investigación estadounidense se desarrolla mientras la conducción de la AFA enfrenta otros expedientes judiciales en Argentina. En junio, una Cámara de Apelaciones confirmó los procesamientos de Tapia, Toviggino y la propia asociación en una causa por presunta retención indebida de tributos y aportes de la seguridad social.

El expediente investiga una suma superior a 19,000 millones de pesos argentinos, equivalente a unos $13 millones al momento de iniciarse el proceso. Los dirigentes rechazan las acusaciones y sostienen que la AFA presentó correctamente sus declaraciones fiscales.

La comparecencia ante el gran jurado de Miami representa un avance diferente: por primera vez, un testigo deberá entregar formalmente información sobre los contratos, las comunicaciones y la ruta del dinero administrado mediante la estructura comercial de la AFA en Estados Unidos.

Los próximos pasos dependerán de lo que declare el testigo y de la documentación que consiga reunir el Departamento de Justicia. Hasta que exista una acusación formal, Tapia, Toviggino y los demás mencionados no están imputados penalmente en Estados Unidos.

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