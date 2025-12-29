Escándalo en Argentina: acusan a la AFA por presunto desvío de fondos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió este lunes a rechazar de manera categórica las acusaciones sobre presuntos desvíos de fondos y denunció ser víctima de una “campaña de difamación”, luego de la publicación de investigaciones periodísticas que ponen bajo la lupa el manejo de recursos vinculados a sus negocios internacionales. El organismo apuntó directamente contra lo que considera informaciones “tendenciosas y carentes de sustento” que involucran tanto a la institución como a su presidente, Claudio Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino.

“Ante la publicación de diversas informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento, la AFA manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia institución, su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino”, señaló la entidad en un comunicado oficial difundido este lunes.

Las acusaciones surgieron a partir de investigaciones publicadas por el diario La Nación, que revelaron movimientos financieros vinculados a TourProdenter LLC, una empresa estadounidense encargada de administrar los asuntos comerciales de la AFA en el exterior. Según esos informes, la firma habría recaudado cerca de $260 millones de dólares en los últimos cuatro años, y una parte de esos fondos habría sido desviada hacia distintas sociedades comerciales y personas físicas.

De acuerdo con la investigación periodística, basada en el análisis de registros bancarios obtenidos por la Justicia de Estados Unidos, una sociedad integrada hasta mayo de este año por Darío Toviggino, hermano del tesorero de la AFA, recibió aproximadamente $468,000 dólares en los últimos siete meses. Además, otras sociedades mencionadas habrían sido constituidas por ciudadanos argentinos en el estado de Florida, sin empleados registrados ni actividad comercial declarada.

La defensa de la AFA y el trasfondo político

Frente a estas revelaciones, la AFA sostuvo que la relación contractual con TourProdenter LLC “ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”. En el mismo comunicado, la entidad también denunció la supuesta participación del Gobierno del presidente Javier Milei en la promoción de “acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades”, con el objetivo de generar un clima de “deslegitimación y desestabilización institucional”.

La tensión entre el Gobierno argentino y la conducción de la AFA no es nueva. Desde hace más de un año, ambas partes mantienen un enfrentamiento que se intensificó con la intención del Ejecutivo de impulsar un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, una iniciativa rechazada por la AFA y por la mayoría de los clubes del país.

En ese contexto, el pasado 15 de diciembre, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad Nacional y actual senadora del espacio político de Milei, denunció a Tapia y a Toviggino ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presuntos hechos de corrupción. Según la presentación, a la que tuvo acceso EFE, la gestión de Tapia incurriría en violaciones a “principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos y prevención del lavado de activos”.

Paralelamente, la Justicia argentina avanza en varias investigaciones que salpican a la AFA. Una de ellas indaga un presunto caso de lavado de dinero a través de una entidad financiera vinculada a la asociación, lo que derivó en allanamientos en 17 clubes y en la sede central del organismo. En las últimas horas, además, se ordenaron decenas de registros a bancos y casas de cambio para investigar maniobras de compra y venta de divisas.

A esto se suma que el pasado 26 de diciembre, Tapia y Toviggino fueron imputados en una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos, ampliando un escenario judicial que mantiene a la conducción del fútbol argentino bajo fuerte escrutinio.



