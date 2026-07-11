Tras 20 años de fracasos, Italia entrega “poderes absolutos” a Paolo Maldini para salvar a la azzurri

Después de casi 20 años de crisis en mundiales, que incluyen la dolorosa ausencia en las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA, la máxima leyenda de la escuadra azzurra y del AC Milan, Paolo Maldini, asumió el control total de la selección italiana con la finalidad de reconstruirla desde sus cimientos.



Alejado por años del entorno directo del combinado de la bota, uno de los defensores más históricos del fútbol mundial aceptó el ofrecimiento para devolverle el protagonismo a una de las selecciones con mayor pedigrí. Italia, tetracampeona del mundo, no festeja título alguno desde la Eurocopa obtenida en 2021 frente a Inglaterra en el mítico estadio de Wembley.



La noticia fue oficializada por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) a través de un comunicado de prensa. En el informe se estableció que Maldini asumirá un doble rol sin precedentes: se convirtió en el director técnico de la selección absoluta y, de forma simultánea, en el presidente del Club Italia (organismo que gestiona los combinados nacionales).

Su implicación es con vistas al mediano y largo plazo, sellando un contrato histórico hasta el año 2030.



Poderes absolutos para una refundación total



Para aceptar el cargo, Maldini exigió amplias facultades que le otorguen el control absoluto del proyecto deportivo. Esto incluye desde la elección de futbolistas para el primer equipo hasta la designación de los cuerpos técnicos de todas las categorías inferiores de la azzurra.



El objetivo de los altos mandos del balompié italiano es que el nuevo estratega logre detectar y potenciar el talento que alguna vez llevó al país a la cúspide mundial, emulando el impacto de leyendas históricas de diferentes épocas:

? BREAKING: MALDINI HAS ACCEPTED THE ROLE OF BECOMING ITALY’S NEW TECHNICAL DIRECTOR



He will also be the President of ALL the national teams from youth to senior level controlling the entire setup.



After years of terrible decisions from the Italian federation we might finally? pic.twitter.com/M5AeUKaOxN — Italian Football TV (@IFTVofficial) July 11, 2026



Iconos de los 80: Gaetano Scirea, Fulvio Collovati, Antonio Cabrini y Paolo Rossi.

Héroes de los 90: Aldo Serena y Walter Zenga.

Campeones de 2006: Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Fabio Cannavaro y Luca Toni.



El regreso de una dupla histórica: Maldini y Leonardo



Junto con el excapitán milanista llegará el brasileño Leonardo, su antiguo compañero en San Siro y exdirector deportivo del Paris Saint-Germain. Leonardo asumirá el cargo de asesor estratégico, reeditando la exitosa fórmula de gestión que ambos lideraron en el AC Milan cuando confiaron el banquillo a Gennaro Gattuso (quien, curiosamente, dirigió a la selección de Italia hasta su proceso en 2026).



Respecto a este nombramiento, el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, se mostró sumamente entusiasmado:



“Siempre pensé que Paolo sería la persona idónea para supervisar el sector técnico de la FIGC, que abarca no solo a la selección absoluta, sino también a todas las selecciones juveniles”.



El dirigente del fútbol italiano detalló cómo se cerró el trato de forma exprés en las últimas semanas:



“Completamos los proyectos específicos en dos semanas. Paolo me dijo inmediatamente que estaría encantado de contar con Leonardo como consultor, porque el trabajo es extenso, exigente y desafiante. Estoy feliz porque le tengo un profundo respeto a Leonardo“.

?? PAOLO MALDINI ES EL NUEVO TÉCNICO DE ITALIA



? La Azzurra apuesta por una de sus máximas leyendas para liderar la reconstrucción del seleccionado, que viene de quedarse afuera de los últimos tres Mundiales



? Además, tendrá al brasileño Leonardo como asesor pic.twitter.com/v9C8eC1JkV — Diario Olé (@DiarioOle) July 11, 2026



“Son dos caras de la misma moneda; hay un compromiso a largo plazo que debe llevarnos desde ahora hasta 2030, cubriendo la próxima Eurocopa y el siguiente Mundial. Arranca una nueva era en Italia”, concluyó de forma tajante el directivo.

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