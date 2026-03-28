Los fantasmas de Italia vuelven a aparecer antes del Mundial de 2026

La selección italiana logró vencer 2-0 a Irlanda del Norte en un apretado encuentro en Bérgamo. Italia ahora deberá enfrentar a Bosnia y Herzegovina, el último obstáculo antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero los fantasmas del pasado vuelven a salir para acechar a la “Azzurra”.

En el Mundial de Brasil 2014, Italia se despidió de la Copa del Mundo en la fase de grupos. Esta eliminación del conjunto italiano parecía un “accidente” para la historia del fútbol. Compartieron sector con Uruguay e Inglaterra. Pero este fue el comienzo de la caída de un histórico del fútbol mundial.

Los fantasmas del Repechaje

Para el Mundial de Rusia 2018, Italia no pudo ganar su grupo en las eliminatorias. España fue el líder de su sector con mucha superioridad. Esto relegó a Italia al Repechaje.

En esta fase se toparon con Suecia. En una eliminatoria a doble partido, Suecia ganó en el duelo de ida 1-0 en un partido que se desarrolló en Estocolmo. El partido de vuelta fue en San Siro, pero la “Azzurra” no fue capaz de romper la defensa sueca y quedó fuera del Mundial con un empate 0-0.

Italia no aprendió de los errores y volvería a chocar con su bajo nivel en la siguiente fase eliminatoria. Italia dominó su grupo, pero un par de empates contra Suiza los mandó de nuevo al Repechaje.

En la fase de semifinales se enfrentaron a Macedonia del Norte. Este fue un partido que manchó la historia del balompié italiano. La “Azzurra” realizó hasta 32 remates en todo el encuentro bajo el apoyo de su público en Palermo. Una vez más no pudieron marcar gol. Pero en el tiempo agregado, Aleksandar Trajkovski tuvo una ocasión y sacudió las redes. Italia se quedó fuera de Qatar 2022.

En 2026 los fantasmas salen de nuevo. Italia ya venció a Irlanda del Norte en su primer partido, pero ahora deberán enfrentar a Bosnia y Herzegovina en el Estadio Bilino Polje de Zenica. Este duelo se desarrollará el 31 de marzo. Italia busca estar de nuevo en el Mundial después de dos Copas del Mundo.

En caso de vencer a Bosnia y Herzegovina, Italia se ubicará en el Grupo B del Mundial de 2026. La “Azzurra” acompañaría a Canadá, Suiza y Qatar. El regreso italiano sería el 12 de junio contra los canadienses en el BMO Field de Toronto.

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