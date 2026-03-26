Italia a las puertas del Mundial 2026 con una gris victoria 2-0 sobre Irlanda del Norte

La selección de Italia está a solo un partido de regresar a un Mundial después de doce años de ausencia al imponerse 2-0 sobre Irlanda del Norte con goles de Tonali y Kean en un duelo de baja calidad y mucha adrenalina celebrado en la ciudad de Bérgamo.

La escuadra dirigida por el exinternacional italiano Genaro Gattuso no lució, pues en todo momento se vieron como mecanizados debido a toda la presión que se generó por este encuentro y que ahora obligará a la escuadra azurri a buscarse el boleto mundialista contra Bosnia y Herzegovina.

¡¡EL GOL DE LA TRANQUILIDAD PARA LA AZZURRI!! Asistencia MÁGICA de Tonali y golazo a colocar de Kean, para que Italia se ponga 2-0 ante Irlanda del Norte.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wpXtAt5fsY — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026

Italia no juega un Mundial desde Brasil 2014, cuando tuvo una desastrosa participación en el Grupo que compartió con Inglaterra, Costa Rica y Uruguay, donde registró derrotas por la mínima diferencia con los costarricenses y los charrúas, después de que en su primer juego vencieron a Inglaterra.

Contra los uruguayos quedó para la posteridad aquella infame mordida del uruguayo Luis Suárez sobre Giorgio Chiellini, pero que no evitó la victoria de los sudamericanos en una competencia para el olvido de los italianos que tampoco asistieron a Rusia 2018 y tampoco a Qatar 2022.

Por todos esos factores, Italia, no obstante ser superior a Irlanda del Norte, un combinado plagado de jugadores de segunda división inglesa, no pudo mostrar todo su poderío, sino que fue dominando el juego a cuentagotas hasta que en la segunda mitad, con goles de Tonali y Kean, le dio forma al encuentro.

Italia tuvo que superar unos primeros 45 minutos con una lentitud, tratando de que sus elementos tomaran confianza, pero se vieron acartonados, superados por el estrés de no quedar mal ante su exigente afición.

¡¡EXPLOTÓ BERGAMO!! ¡¡ITALIA SUEÑA CON EL MUNDIAL 2026!! Fierrazo desde afuera del área de Tonali y GOL de la Selección de Gattuso, para el 1-0 ante Irlanda del Norte.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/X6Ga3qPT6N — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026

Porque por nombres Italia superó de calle a los británicos desde antes del silbatazo inicial, pero en la primera mitad nada de eso se pudo demostrar, sino hasta el segundo tiempo cuando en un remate casi de Tonalli en un rechace en el área logró vencer la meta irlandesa para poner el 1-0.

Precisamente en esa jugada se generó un error de los visitantes, cuando un centro de Politano al área provocó el mal despeje de Irlanda del Norte y Tonali, en la frontal, fusiló para encarrilar el duelo en el 56.

ONE STEP CLOSER TO THE FIFA WORLD CUP FOR ITALY 🇮🇹 pic.twitter.com/iWeRzvPvh4 — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 26, 2026

El gol le quitó la presión a los ‘azzurri’, porque entonces Pio Esposito entró para espolear el ataque. Remató el delantero del Inter y solo Hume, bajo palos, evitó el tanto, pero la victoria italiana ya estaba en marcha, más aún cuando Irlanda adelantó líneas y permitió a Tonali encontrar al espacio a Kean, donde el delantero de la ‘Fiore’ marcó un tanto precioso.

Seguir leyendo:

– Italia derrota 4-5 a Israel en un partido de locura en las eliminatorias mundialistas

– Italia se queda sin entrenador: Spalletti confirma su salida tras dura derrota ante Noruega

– Haaland y Noruega destrozan a una Italia sin rumbo en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026





