Italia derrota 4-5 a Israel en un partido de locura en las Eliminatorias mundialistas

Italia salió con vida de Hungría tras un partido que parecía encaminado al desastre. Con sufrimiento, errores defensivos y un desenlace inesperado, la Azzurra derrotó 4-5 a Israel y mantuvo abiertas sus posibilidades de llegar al Mundial 2026. Lo que pudo ser una caída estrepitosa terminó convertido en una muestra de carácter, aunque también dejó al descubierto la fragilidad del equipo de Gennaro Gattuso.

El encuentro tuvo de todo: goles en propia puerta, remontadas, fallas defensivas y un tanto agónico de Sandro Tonali en el minuto 91 que selló el triunfo. Moise Kean fue clave con un doblete, mientras que Mateo Retegui brilló con tres asistencias que mantuvieron a flote a Italia. Politano y Raspadori también dijeron presente en el marcador.

ONE OF THE CRAZIEST GAMES OF FOOTBALL YOU MIGHT EVER SEE!!



ISRAEL COME BACK FROM 4-2 to 4-4! Almost immediately Italy take back the lead AGAIN! 5-4 😵😵😵 pic.twitter.com/1VaWlDfQFf — ESPN FC (@ESPNFC) September 8, 2025

Israel, que actuó como local en el estadio de Hungría, no se achicó. Con intensidad y presión, puso contra las cuerdas a la selección italiana. Incluso se adelantó temprano gracias a un autogol de Locatelli y más tarde volvió a golpear con dos tantos de Peretz. La historia parecía condenada a un empate que comprometía seriamente las aspiraciones mundialistas de los de Gattuso.

Delirio en Hungría: entre la fragilidad y el carácter

Lo llamativo fue la manera en que Italia vivió el partido. Cada golpe de Israel encontró respuesta inmediata, pero siempre con sufrimiento. El 2-2 llegó con otro pase de Retegui y la definición de Kean. Después, Politano completó una jugada brillante y Raspadori amplió la ventaja. Con el 2-4 en el marcador parecía todo resuelto, pero la Azzurra volvió a derrumbarse.

Un segundo autogol, esta vez de Bastoni, devolvió la esperanza a Israel. La presión aumentó y en el minuto 89, Peretz marcó el 4-4 que desató la locura en el estadio. La tragedia rondaba a Italia, que resistió gracias a Donnarumma y al sacrificio defensivo de sus compañeros.

El desenlace llegó en el 91. Tonali disparó desde fuera del área, el balón se abrió paso entre una maraña de jugadores y terminó en la red para decretar el 4-5. Italia sobrevivió al caos, sumó tres puntos vitales y se colocó segunda en el grupo con 9 unidades, igualada con Israel y a tres de Noruega.

ITALY RETAKES THE LEAD AGAIN 🇮🇹👀 pic.twitter.com/jKj3h1wbNA — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 8, 2025

Al finalizar, Gattuso fue contundente: “Hoy ha sido para morirse, al principio nos han sorprendido, pero cuando desarrollamos el juego les hemos puesto en dificultades. Nos llevamos la victoria, pero estamos locos, hemos encajado goles absurdos. Somos demasiado frágiles, eso es un problema mío, no de los chicos”.

El técnico reconoció que el camino hacia el Mundial aún es complejo: “Tenemos que mejorar algunas cosillas. Hay que dar crédito a los chicos, que han sido capaces de reaccionar ante cada golpe recibido. Ha habido corazón y ganas de reaccionar, a pesar de que no ha sido un gran día”.



