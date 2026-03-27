Marcelo Flores revela que en Canadá se siente como en casa

Marcelo Flores fue una pieza seguida muy de cerca por la Federación Mexicana de Fútbol. El “Chelo” llamaba la atención por ser formado en las inferiores del Arsenal de Inglaterra. Sin embargo, la carrera de Flores lo ha puesto con Canadá. Después de muchos años, el joven delantero parece haber llegado a su “hogar”.

A mediados del mes de febrero se hizo efectivo el cambio de representación de Marcelo Flores. A través de One Time Switch, Flores dejó atrás su pasado con México y se convirtió en un futbolista elegible para la selección canadiense de Jesse Marchs. Esta fue la mejor decisión personal en la vida del “Chelo”.

“El poco tiempo que he estado con Canadá se ha sentido más como casa que todos esos años en México“, dijo el delantero de los Tigres de la UANL para The Sit Down.

Marcelo Flores aseguró que no encajó con la cultura mexicana. A pesar de que juega para los Tigres de la UANL de la Liga MX, el “Chelo” no se sintió a gusto. Al menos no tanto como lo siente ahora con Canadá.

“Es algo cultural que no encaja conmigo ni con mi estilo (…) Siempre estuve en el sistema mexicano desde los 15 años, pero en el poco tiempo que pasé en Canadá se sintió mucho más como estar en casa. No quiero decir nada malo, pero es algo cultural que nunca encajó conmigo. Tienes que ir a donde sientes que es correcto”, explicó.

Flores había participado en varios partidos con la selección mexicana. El exfutbolista del Arsenal estuvo en las categorías juveniles de El Tri, puntualmente en los procesos Sub-16, Sub-20 y Sub-23. Flores también representó a la selección mayor de México en 3 partidos.

MÁS MEXICANO QUE EL MOLE



Marcelo Flores cantando el Himno Nacional Mexicano en su primera convocatoria con el Tri Mayor.



El chamaco que ilusiona a millones.



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Convocado con Canadá

Jesse Marchs parece que sí confía en las capacidades de Marcelo Flores. El delantero de los Tigres tiene una buena oportunidad para mostrarse y así ganarse un cupo entre los convocados al Mundial de 2026.

Porteros: Maxime Crépeau, Dayne St. Clair y Owen Goodman.

Defensas: Richie Laryea, Kamal Miller, Joel Waterman y Derek Cornelius.

Mediocampistas: Marcelo Flores, Jonathan Osorio, Mathieu Choinière y Jayden Nelson.

Delanteros: Alphonso Davies, Jacob Shaffelburg y Jacen Russell-Rowe.

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