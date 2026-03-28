Dibu Martínez criticó el nivel de Argentina contra Mauritania 

La selección de Argentina se llevó un complicado triunfo 2-1 contra Mauritania en la mítica “Bombonera”. Sin embargo, la “Albiceleste” no dejó una buena imagen. Emiliano Martínez fue consciente de ello y manifestó su preocupación al respecto.

Durante la primera mitad, Enzo Fernández y Nico Paz marcaron los goles por el conjunto local. Todo parecía indicar que sería una cómoda victoria para el conjunto de Lionel Scaloni. 70% de la posesión de la pelota, 4 remates al arco y más de 350 pases completados. Pero para la segunda mitad todo cambió.

“Fue bastante flojo. Fue uno de los partidos que peor jugamos siendo un amistoso. Faltó juego, faltó velocidad. Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado”, dijo Emiliano Martínez tras el partido.

Para la segunda mitad Argentina salió al campo relajada contra una selección que ocupa el puesto 115 del Ranking Mundial de la FIFA. Mauritania demostró que esto es solo un número.

El conjunto africano jugó con una mayor intensidad y le compitió la posesión del balón al conjunto sudamericano. Además, Argentina no pateó en todo el segundo tiempo al arco defendido por Mamadou Diop.

“Al rival no los conocíamos mucho, tenemos que tener un poquito más de corazón. Faltó intensidad, un poco de solidez defensiva, faltó más de convicción a la hora de defender”, agregó el Dibu.

Mauritania realizó hasta ocho remates sobre el arco de Emiliano Martínez. El modesto conjunto africano tuvo dos saques de esquina favor y en el tiempo de descuento tuvieron su premio: gol de Jordan Lefort.

GOL DA MAURITÂNIA! LEFORT DIMINUI E FAZ O DE HONRA! Quem achou que seria goleada SE ENGANOU! Lefort diminuiu e deixou um gostinho amargo na seleção argentina, hein?!#BandSports #ARGxMTNnoBandSports #Argentina #Mauritânia pic.twitter.com/rQOYGDr0gw — BandSports (@bandsports) March 28, 2026

En lugar de la Finalissima

No está de más recordar que este partido se concertó como alternativa a la cancelación de la Finalissima contra España por factores extradeportivos. Emiliano Martínez fue autocrítico al insinuar que el resultado pudo haber sido negativo si enfrentaban con este nivel a España.

“Menos mal que no jugamos la Finalissima si jugábamos así“, concluyó el Argentina. España goleó a Serbia 3-0 en su primer partido amistoso del mes de marzo.

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