Los aficionados de Sudáfrica no le dan opciones de éxito contra México en el Mundial

La selección de Sudáfrica no genera mucho optimismo entre sus aficionados para el próximo Mundial y menos después del empate 1-1 de este viernes contra Panamá, un rival de la zona de Concacaf, de donde es México y contra quien no le auguran éxito los seguidores de los Bafana Bafana.

Los seguidores del equipo sudafricano solo generaron desazón entre sus fieles aficionados al ver que no pudieron imponer su ritmo en el duelo contra los panameños en la ciudad de Durban, sobre todo cuestionándoles con severidad que no pudieron imponer su condición de local.

Los aficionados de la escuadra sudafricana, después de saber que Panamá no es el equipo más fuerte de la Concacaf y que su selección nunca pudo descifrar el esquema defensivo de los canaleros, solo generaron un ambiente de desazón e inseguridad, no obstante que lograron anotar un gol en la segunda mitad por medio de Oswin Appolis.

Lo que más genera preocupación sobre el cuadro de los Bafana Bafana es que el técnico belga Hugo Bross no podrá conseguir el éxito que pregona en los medios de comunicación, sobre todo porque no ha elegido a jugadores que se consideran claves en el funcionamiento de su selección, como el caso de Igraam Rayners.

“No estamos preparados para el Mundial. Madala parece no saber cómo utilizar a sus jugadores. El equipo cobró más vida después de los cambios”.

“Jugadores inútiles, ¿cómo se empata con Panamá?”

“Los vi celebrando el empate y luego cambié al televisor, no podemos ir al Mundial con esta mentalidad”.

“No sobreviviremos contra México”.

“Vamos a hacer el ridículo en el Mundial”.

GOALLLLL!!!! Here is that equaliser from Appollis pic.twitter.com/5LjTs5muJd — Bafana Bafana (@BafanaBafana) March 27, 2026

Dichas frases son las que generaron en los aficionados sudafricanos para la participación de su selección después de 16 años de ausencia en una justa mundialista y en donde en 2010 empataron con los mexicanos 1-1 en el Estadio Soccer City de Johannesburgo, con gol anotado por el cuadro azteca por conducto de Rafael Márquez y Siphiwe Tshabalala por los sudafricanos.

Ambas selecciones quedaron ubicadas en el Grupo A de la justa mundialista del 2026 junto con Corea del Sur y el ganador de Dinamarca y Chequia, en lo que se vislumbra en un sector muy disputado a partir del próximo 11 de junio.

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