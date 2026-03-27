El Estadio Azteca en su primer examen después de 22 meses de remodelación con el México vs. Portugal

Después de 22 meses de obras de remodelación, el Estadio Azteca (Banorte) tendrá su primer gran examen con un duelo de alto nivel entre México vs. Portugal, que será también una buena prueba para los cambios de la logística de este mítico escenario y que se alista para su tercer Mundial

Desde mayo de 2024, cuando todo mundo clamaba por una renovación en su estructura, los propietarios de este inmueble ubicado en el sur de la CDMX empezaron con las obras de mejora en sus instalaciones, con cambios significativos en varias zonas donde ya urgían las obras de mejora para beneficio de los aficionados que asisten a los partidos desde hace 58 años.

¡Así luce el Estadio Banorte! 🏟️🤩



Cada vez falta menos para la reinauguración de este histórico recinto, que volverá a abrir sus puertas con el partido entre México y Portugal 🇲🇽🆚🇵🇹



Los avances ya son visibles y la emoción crece rumbo a uno de los eventos más esperados 🔥⚽️… pic.twitter.com/NVhK23xqLV — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 27, 2026

Este sábado a partir de las 16:00 horas, el llamado Coloso de Santa Úrsula, que ha adoptado un nuevo nombre por cuestiones comerciales al ser una institución bancaria la encargada de generar los recursos superiores a los $2 mil millones de pesos para reformar varias zonas de las localidades de este escenario.

También se modificaron los vestidores y el ingreso a los mismos, con una nueva zona de interacción con los aficionados, para que puedan vivir la experiencia de hospedarse como en un hotel de cinco estrellas y poder gozar en vivo un partido de fútbol, todo pensando en la comodidad de los aficionados al fútbol.

Sin duda, los cambios son visibles en lo que será el tres veces estadio mundialista, como en su estructura, donde se retiró una grada completa para la instalación de los nuevos vestidores y zona de acceso a los mismos a la altura del mediocampo de la cancha en lugar de la cabecera sur del inmueble futbolístico.

En esa nueva zona, los aficionados podrán observar la llegada de los futbolistas a través de un cristal, precisamente en la zona debajo del centro del campo, así como la instalación de cintillos con pantallas de 360 grados en dos niveles a la altura de la zona de palco.

Hay estadios gringos, super imponentes por fuera que por dentro no se ven así.

Es hermoso el ESTADIO AZTECA.



Es fútbol hecho concreto. pic.twitter.com/nDucOIsNOp — 🦅 (@1916Aguila) March 6, 2026

También hubo remodelación en las columnas exteriores de esta impresionante obra, donde ya urgía apuntalamiento de las mismas por los movimientos naturales de la tierra y que urgía en las rampas de ingreso; la zona de prensa ahora quedará a la altura de uno de los corners y en la parte más alta del Estadio Banorte; los palcos de transmisión que estaban a la mitad también estarán ahí y fueron sustituidos con más palcos comerciales.

Importante cambio de césped

Un punto importante es el cambio de césped, donde se tuvo que remover completamente el que existía para dar paso a la maquinaria que instaló un nuevo modelo de césped de características híbridas, tal como lo exige la FIFA, y que se encuentra listo para el encuentro entre México y Portugal.

Será un Estadio de primer mundo. 😮‍💨🔥



Señores es de nuestro agrado decirles que el Estadio Azteca ya cuenta con un césped híbrido de primer nivel. Además, empezaron las transformaciones claves de cara a su reapertura. 😎🔜🇲🇽



📹@AleBravoE1



La nota 👉https://t.co/77CVrlik1v pic.twitter.com/iZ8OONPZwD — Esto en Línea (@estoenlinea) February 12, 2026

El cambio en la cancha favorecerá sus condiciones a la hora de que los encuentros sean bajo las más duras condiciones climatológicas, como lluvia y descenso de temperatura, con la posibilidad de que no sufra estragos.

También se mejoró el uso de la red de internet, zona de prensa y pantallas gigantes para beneficio de los asistentes al encuentro. Así que mañana será el primer examen de remodelación del Estadio Azteca.

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