Los seleccionados de México se echan su “taco de ojo” en el renovado Estadio Azteca

Los jugadores de la selección de México se quedaron con los ojos cuadrados al constatar las obras de remodelación en el Estadio Azteca en el entrenamiento que sostuvieron este viernes en vísperas del duelo contra Portugal, en donde se pondrán a prueba estas obras con un evento de gran demanda.

La intención del cuerpo técnico de la selección nacional encabezado por Javier Aguirre es que los jugadores se fueran familiarizando con el nuevo césped que tiene las especificaciones más estrictas de la FIFA, por lo cual este sábado contra Portugal no debe haber queja por el estado del pasto en este inmueble que a partir del 11 de junio se convertirá en el único escenario con tres inauguraciones de un Mundial de la FIFA.

#POV, eres testigo de nuestro regreso a casa, un hogar espectacular. 👀💚



Estamos de manteles largos, vaya que andamos volando alto esta noche con @VivaAerobus. ✈️#SomosMéxico



*Publicidad para México* pic.twitter.com/JVVyg7jjU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

Pero lo que más llamó la atención fue la forma como se impresionaron todos los integrantes del Tricolor a la hora de admirar estas obras, como el caso del delantero del Inter Miami Germán Berterame, como también de Armando “Hormiga” González, que arribó junto con Álvaro Fidalgo e Israel Reyes, quienes no pudieron sustraerse a la impresionante remodelación del Coloso de Santa Úrsula.

También hicieron patente su admiración jugadores como Obed Vargas, Guillermo “Memote” Martínez, Raúl “Tala” Rangel, Orbelín Pineda , Johan Vázquez y Jesús Angulo, quienes fueron incorporándose a la cancha del impresionante Estadio Azteca por el nuevo acceso de vestidores al campo de juego.

Los jugadores de la selección de México arribaron a la zona de Santa Úrsula, en el sur de la CDMX, para ingresar al Estadio Azteca a las 17:00 horas en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que captó las miradas de los curiosos, más por la parafernalia del operativo que por saber quiénes venían en el convoy procedente del Centro de Alto Rendimiento, ubicado más al sur del mítico templo del fútbol de México.

El equipo nacional permaneció en este remozado escenario alrededor de tres horas, después de sostener su primer entrenamiento para enfrentar a Portugal, que es comandado por el español Roberto Martínez y que no contará con la presencia del astro internacional Cristiano Ronaldo, que habría sido la cereza en el pastel de este magno evento.

¡Es bellísimo! 🤩🏟️



'La Hormiga' González y Álvaro Fidalgo nos representan a todos admirando el interior del @EstadioBanorte tras la remodelación.



¡Ya falta nada para el grandía! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/21Y7J8ACA7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

Las imágenes del entrenamiento fueron compartidas por la cuenta oficial en las distintas redes sociales de la selección de México, donde se pudo observar que los jugadores ya estaban entrenando en la cancha del Estadio Azteca, con lo cual empezó a generar grandes expectativas entre los aficionados.

Listos y unidos para volver a nuestra casa, el @EstadioBanorte🏟️.



Incondicionales, les dejamos esta postal con el equipo, staff y directivos tras el último entrenamiento antes de enfrentar a Portugal 💚🤍❤️.#SomosMéxico pic.twitter.com/qAVy6sU72y — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

Hasta el momento, la duda en el seleccionado de México es quién iniciará en la portería, en los momentos en que todo mundo asegura que será el portero de las Chivas Raúl Rangel para otorgarle el voto de confianza rumbo a una eventual titularidad en el próximo Mundial y el papel de Guillermo Ochoa será de mentor de los jugadores.

Seguir leyendo:

– El Estadio Azteca en su primer examen después de 22 meses de remodelación con el México vs. Portugal

– La ausencia de Cristiano Ronaldo, un nocaut para la reventa del México vs. Portugal

– México vs. Portugal, en vivo: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo amistoso de El Tri













