Italia e Irán reaccionan al rumor de que los “Azzurri” sustituirían a los asiáticos en el Mundial 2026

El Mundial 2026 se ve envuelto en una inesperada controversia internacional. Las reacciones de Italia e Irán han escalado tras el rumor de una posible sustitución en la Copa del Mundo, una propuesta atribuida a un entorno cercano a Donald Trump que ha generado rechazo tanto diplomático como deportivo.

🔴 | LO ÚLTIMO: El enviado de Donald Trump, Paolo Zampolli, solicita formalmente a la FIFA que sustituya a Irán por Italia para la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/8jhPCCRJ5x — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 22, 2026

Irán responde: “El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos”

La embajada iraní en Italia lanzó un contundente mensaje tras conocerse la propuesta de excluir a Irán del torneo. “El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos. Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos”, señaló la legación diplomática en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X.

Además, calificó la iniciativa como una muestra de la “bancarrota moral” de Estados Unidos, al considerar que “teme incluso la presencia de once jóvenes iraníes sobre el terreno de juego”.

El origen del conflicto: gestiones ante la FIFA

La polémica surge tras las gestiones atribuidas a Paolo Zampolli, enviado de la Casa Blanca, ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Según reveló el Financial Times, la propuesta consistía en excluir a Irán del Mundial 2026 y otorgar su lugar a la selección italiana.

El objetivo, de acuerdo con el medio británico, también estaría relacionado con recomponer relaciones políticas entre Trump y la primera ministra Giorgia Meloni tras recientes tensiones diplomáticas.

Italia también rechaza la idea: “Hay que clasificarse en el campo”

Lejos de aceptar el beneficio, en Italia la propuesta tampoco encontró respaldo. El ministro de Deportes, Andrea Abodi, fue claro al descartar cualquier posibilidad: “No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo”.

El funcionario insistió en que una eventual inclusión de Italia en el Mundial 2026 sin méritos deportivos “no es posible”, subrayando tanto el aspecto ético como reglamentario.

ITALIA RESPONDE… Y NO SE GUARDA NADA 🇮🇹🔥

La propuesta de que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026 ya generó ruido… y rechazo total.

Desde el gobierno italiano hasta voces del futbol, la idea fue calificada como “vergonzosa” e “inapropiada”. pic.twitter.com/JCjQbXrueW — Indigo FAN (@IndigoFAN_) April 23, 2026

Contexto deportivo: Irán clasificado, Italia ausente

Mientras Irán aseguró su lugar en la Copa del Mundo tras liderar su grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática, Italia quedó fuera tras perder el repechaje ante Bosnia y Herzegovina, sumando así su tercera ausencia consecutiva en la fase final.

Reglamento FIFA y el debate abierto

El reglamento de la FIFA establece que, en caso de retirada de una selección clasificada, el organismo puede designar un sustituto. Sin embargo, la posibilidad de aplicar esta norma en un contexto político ha abierto un fuerte debate sobre la integridad deportiva y la autonomía del fútbol frente a intereses externos.

Sigue leyendo:

– Irán dice que Estados Unidos no debería jugar el Mundial 2026

– Dimite el presidente de la Federación Italiana de Fútbol tras el fracaso de la “Azzurra”

– Federación de Italia quiere que Gattuso siga como DT pese a eliminación del Mundial