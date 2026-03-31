Federación de Italia quiere que Gattuso siga como DT pese a eliminación del Mundial

La continuidad de Gennaro Gattuso al frente de la selección italiana se mantiene sobre la mesa tras la reciente eliminación en el camino hacia el Mundial. Pese al golpe deportivo que significó la derrota ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penales (1-1, 4-1), la dirigencia de la Federación Italiana de Fútbol expresó su intención de sostener el actual proyecto técnico.

El presidente del organismo, Gabriele Gravina, se refirió públicamente a la situación y respaldó el trabajo del entrenador. Durante una rueda de prensa posterior al partido, destacó el rol de Gattuso dentro del grupo y su conexión con el plantel. “Tengo que felicitar a Rino Gattuso, creo que ha sido un gran entrenador. Le pedí que siguiera al frente de estos chicos, al igual que se lo pedí a Buffon; hubo un momento de compenetración en el vestuario con ellos. Los chicos han sido heroicos. El aspecto técnica hay que mantenerlo al 100%”, afirmó.

🚨🇮🇹 Italian Federation president Gabriele Gravina: “I’ve asked Gennaro Gattuso to stay and continue”. pic.twitter.com/bOtbNSu8Ox — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2026

La declaración llega en un contexto complejo para el fútbol italiano, que acumula tres intentos fallidos consecutivos por clasificar a una Copa del Mundo. A pesar de ese registro, la dirigencia no ha tomado decisiones inmediatas respecto a cambios en el banquillo, al menos en lo que respecta al área deportiva.

Debate interno y posible revisión dirigencial

El impacto de la eliminación no se limita al cuerpo técnico. Gravina, quien ocupa la presidencia de la federación desde 2018, también abordó el escenario institucional que se abre tras este nuevo fracaso. Ante cuestionamientos y pedidos de renuncia, explicó que cualquier determinación deberá seguir los procedimientos establecidos.

“En lo que respecta al aspecto político, hemos convocado un consejo federal para la semana que viene. Entiendo que se soliciten dimisiones, pero esas decisiones, según las normas, corresponden al consejo federal”, señaló.

El dirigente dejó claro que será ese órgano el encargado de evaluar los próximos pasos en la estructura federativa. La reunión prevista podría definir si se producen cambios a nivel institucional, en medio de un entorno marcado por la presión tras la ausencia reiterada en el principal torneo internacional.

Italia volvió a quedar fuera de un Mundial al caer desde el punto penal, en un partido que terminó igualado en el tiempo reglamentario. La eliminación amplía una racha adversa que mantiene a la selección al margen de la cita desde hace varias ediciones consecutivas.

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