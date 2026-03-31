Para Néstor de la Torre, Chequia debe ser un escalón para México

El exdirector de selecciones nacionales de México, Néstor de la Torre, respondió a la llamada de La Opinión, para asegurar, después de conocer a Chequia como el tercer rival mundialista, que el cuadro de los checos debe ser un escalón para el Tricolor porque no forma parte del top europeo en el fútbol.

“Por algo República Checa dejó fuera a Dinamarca. Entonces hay que tener ciertas precauciones. Un análisis serio para enfrentarlos con responsabilidad. Pero a México no le debe importar uno u otro adversario. Tiene que tener la conciencia de que debe ser un escalón dentro de los objetivos de pasar a la segunda fase”.

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El directivo expuso que el cuadro checo no forma parte de la élite de Europa en el mapa futbolístico y que por esa razón el cuadro dirigido por Javier Aguirre tendrá que prepararse a conciencia para vencer a esta selección.

“Lo que sobresale en esto es que México se debe enfocar en su fútbol, en prepararse dentro de sus mejores cualidades, mejorar tu sistema, tus variantes, en tus capacidades individuales, tener el mejor ritmo en lo individual y en lo colectivo”.

“Eso es lo que te va a dar. No es un equipo, una selección que deba preocupar, sino porque no tiene protagonismo mundial. Creo que no es un rival especial, entonces México, asumiendo su papel y su trabajo bajo el equipo, lo que le vimos en el primer tiempo contra Portugal”, precisó con toda claridad el exdirectivo de la selección de México y brazo derecho de Javier Aguirre en el Mundial 2026.

Néstor también se dio tiempo para analizar lo que pueden ofrecer los checos: “Es un fútbol tradicional, es un rival de antaño, es un país que no es del top futbolístico, es de segundo o tercer nivel de Europa, pero es difícil tener el conocimiento o la generalidad del jugador checo.

“La realidad es que México debe ser superior, debe estar mejor. No se contemplaba que fuera al mundial por el tipo de repesca, sobre todo porque no es de los países fuertes, pero ya sabiendo que son los checos, ahora México se debe enfocar en analizar su tipo de fútbol y cualquiera de los dos iba a tener una claridad en su fútbol”.

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El exdirectivo del Tricolor también dijo que México no debe ni pensar en no avanzar a la siguiente fase como primer lugar de su grupo: “Tiene que buscar el primer lugar, porque saber dónde jugaría la segunda fase sería algo muy complicado. Debe llegar ya calificado o avanzar como primer lugar del grupo y lo damos por descontado porque, además, califican terceros lugares”.

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