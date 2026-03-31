Misael Espinoza aseguró que Chequia será un dolor de cabeza para México

Sorprendido por la calificación de Chequia cuando esperaba que Dinamarca calificara, Misael Espinoza, exmundialista de México en Estados Unidos 1994, aseguró que los checos serán un dolor de cabeza para los mexicanos, pero más que preocuparse por el rival, deberían esforzarse por mejorar.

“Haber derrotado a Dinamarca, habla muy bien de los checos, de que será un rival muy complicado. Yo veía más complicado a Dinamarca, por la historia y por cómo venía creciendo, pero ya conociendo que es la República Checa, me parece que, como todo rival europeo, son rivales fuertes, físicamente muy rápidos, y que van a aprovechar sus condiciones en el juego aéreo, pero sí, creo que será un dolor de cabeza para México, pero más que preocuparme por ellos, los mexicanos deberían preocuparse por mejorar”.

THE DENMARK LEVELER ⚖️



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En charla con La Opinión, la exfigura de las Chivas y de Rayados de Monterrey en la década de los 90 y que en el Mundial de 1994 una artera entrada de Aurelio “Coreano” Rivera lo privó de llegar en plenitud de facultades a la justa mundialista en la Unión Americana, expuso que México en estos momentos no dar garantías de mucho éxito en el próximo Mundial.

“Sobre todo porque la selección de México no tiene mucho gol; hay llegadas, pero sin fuerza, aproximaciones sin concretar. No vemos llegadas de manera frecuente y eso a los aficionados y al Vasco nos preocupa esa parte”, precisó.

CZECHIA IN EXTRA TIME 🇨🇿



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Misael Espinoza también dijo que el actual nivel de la selección de México no genera tanto optimismo, pero también destacó que si en el grupo estuvieran Argentina, Brasil, Francia, la cosa sería preocupante, no así el actual grupo del Tricolor, donde, mejorando, se puede tener éxito con estos adversarios como Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

“Cuando tienes una selección fuerte, cuando ves una generación de fútbol interesante, atractiva, que tiene variantes, importa poco a quién enfrentes, pero es cierto que en el fútbol hay niveles y hay rivales con mucha jerarquía, porque si vas a enfrentar en tu grupo a Argentina o a Brasil, España y Francia, estaríamos hablando de un panorama complicado, pero en este caso a mí, por lo menos, no hay tanta confianza ni tanto optimismo en nuestra selección, sobre por lo que le hemos visto en el terreno de juego”.

KASPER HØGH FOR DENMARK 🇩🇰🇩🇰🇩🇰



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El exmundialista también expuso que el problema de México es que se desea que un chavo de 22 años sin experiencia, como la “Hormiga” González o los naturalizados como Berterame y Fidalgo, se convierta en el héroe o salvador cuando no se ha encontrado el fútbol en los cuatro años de proceso”.

“Sobre todo porque México quiere que con un chavo de 22 años, sin la experiencia como la de Hormiga González, se convierta en el héroe de este mundial cuando tiene pocos partidos en selección, o un naturalizado, como Berterame, llegue y nos salve, o Fidalgo que haga lo que así hace dos torneos con el América, porque creo que estamos pensando que de la noche a la mañana aparezca un fútbol radiante, fulgurante, cuando no lo trabajamos en cuatro años”, finalizó.

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