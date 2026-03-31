Ramón Ramírez dice que República Checa es un trompo en la uña para México

Con los recuerdos de los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998 con la selección de México, el exídolo de Chivas, Ramón Ramírez, le dijo a La Opinión que Chequia puede ser un trompo en la uña para el Tricolor si no se llega a ese juego con el boleto de la segunda fase del Mundial en la mano.

“Recuerdo que contra Noruega en Estados Unidos 94 creíamos que no iba a ser un rival tan difícil y también desconocíamos muchas cosas de ellos. Pero nos dimos cuenta de que a base de pelotazos, de ganar los rebotes, de chocar y de tirarte centros frontales de medio campo por las bandas nos complicaron. Sobre todo porque traen mucha altura, saben y dominan ese estilo de juego y creo que México debe estudiarlos y trabajar ese tipo de estilo para poder estar en condiciones de poderles ganar y eso será la clave de impedirles tirar centros”, destacó.

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¿Qué será lo más complicado de Chequia?

Creo que, a diferencia de Dinamarca, que es un estilo nórdico, que busca la altura y los trazos largos, que busca ganar los partidos con el choque, con su físico, en lugar de la cuestión de fútbol como Chequia, que quiere siempre jugar, sin duda lo importante es que México salga a cortar su velocidad, impedir que impongan su estilo, pero sobre todo impedir su juego aéreo.

¿Será un dolor de cabeza para México?.

Creo que México tiene los argumentos; hay que recordar que es el tercer juego y esperemos que llegue a ese partido, ya con dos victorias, con todo su favor y no que se tenga que depender de ese resultado para avanzar a la siguiente fase, por eso yo creo que con esa tranquilidad México debería aspirar a la Victoria.

¿Tiene que mejorar México?.

Claro que tiene que mejorar, definitivamente, sobre todo adelante donde tiene que mejorar, porque en defensa creemos, se ha visto medianamente sólido, ya con un buen orden con una buena recuperación, de no dejar muchos espacios, no se desubican, manejan el bloque de cuatro a cinco muy bien, saben manejarse también bien los dos volantes, pero si le hace falta más ataque, les hace falta más variantes, mayor velocidad, en el despliegue en el contrataque, en abrir la cancha, en encarar y mandar centros, sobre todo porque se han generado muy pocas oportunidades en los últimos partidos.

Hogh a potential Hero for Denmark! https://t.co/npXwLYvCrJ — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) March 31, 2026

¿México es el favorito de su grupo?

Viendo los cruces de la siguiente fase, no hay forma de que no se tenga que avanzar a la siguiente fase como líder de su grupo; creo que es la única forma de poder aspirar a algo importante y no defraudar de nuevo a toda la afición.

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