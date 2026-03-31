Bélgica es la última prueba para que Javier Aguirre elija a los 26 que irán al Mundial, ¿qué busca?

La Selección Mexicana se prepara para un duelo clave ante Bélgica en un partido amistoso que servirá como termómetro rumbo al Mundial 2026. El técnico Javier ‘el Vasco’ Aguirre no ocultó la exigencia que espera de su rival, dejando claro que será una prueba de alto nivel para medir el verdadero potencial del equipo.

Aguirre anticipa un rival de élite

El estratega del Tri fue contundente al hablar del poderío europeo, recordando la reciente goleada de Bélgica sobre Estados Unidos y advirtiendo sobre el desafío que representa este compromiso.

“Esperamos a un equipo muy peligroso que ya le metió cinco a Estados Unidos, pero que bien pudo hacerle siete. Eso es lo que esperamos, un equipo que nos exija al máximo y nos ponga a prueba para mostrar que estamos a la altura”, dijo a periodistas.

El enfrentamiento entre México vs Bélgica se disputará este martes en el Soldier Field de Chicago, un escenario ideal para evaluar el nivel competitivo del conjunto nacional.

La posesión de balón, tarea pendiente del Tri

Uno de los principales objetivos de Aguirre es mejorar la posesión de balón, luego del empate sin goles ante Portugal en el Estadio Azteca, donde el equipo mostró lapsos positivos, pero sin la consistencia deseada.

“Busco rendimientos individuales. Es la última prueba y sé que hay que elegir a 26 para encarar el 11 de junio el inicio del Mundial. Esperamos un funcionamiento parecido al del sábado ante Portugal en el que tuvimos un buen trabajo con la pelota en los primeros minutos, pero que tenemos que alargar esos momentos”, explicó.

Falta de contundencia, el gran reto ofensivo

El seleccionador nacional también reconoció que el mayor problema del equipo está en la definición y generación de jugadas ofensivas, un aspecto clave que deberá corregirse antes del arranque del torneo internacional.

“La parte más compleja es la finalización. Sabemos que esto va por rachas, aunque en el puesto de centro delantero estoy tranquilo, pero sé que es una parte en la que debemos mejorar. Buscamos mejor llegada por los costados y en general, más contundencia“, subrayó.

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Delantera abierta rumbo al Mundial

A pesar de las dificultades para marcar goles, Aguirre dejó claro que no hay puestos asegurados en la delantera del Tri, manteniendo la competencia interna entre sus atacantes.

“Nadie está seguro y nadie está descartado. Raúl Jiménez ha mantenido un nivel muy alto. Santi Giménez ha mostrado grandes cosas, ahora se recupera de su cirugía, Quiñones hace un montón de goles en su equipo, lo mismo Berterame y rezo que no se lesione Armando González”, concluyó.

México busca su mejor versión antes del Mundial

El partido México vs Bélgica será mucho más que un amistoso: representa la última oportunidad para afinar detalles, definir la lista final y consolidar un estilo de juego competitivo. Con la mirada puesta en el Mundial, el equipo dirigido por Javier Aguirre sabe que necesita elevar su nivel si quiere competir ante las mejores selecciones del mundo.

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