México vs. Bélgica, en vivo: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo amistoso de El Tri

La selección mexicana se enfrentará a Bélgica en el segundo duelo amistoso de preparación del mes de marzo. El Tri será local en el Soldier Field, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Javier Aguirre y sus dirigidos deberán frenar a un inspirado conjunto belga.

México llega a este encuentro después de sacar un apretado empate 0-0 contra Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca. Bélgica llega a este encuentro tras propinarle una goleada 1-5 a Estados Unidos.

Se enfrentarán una ofensiva contundente contra una defensa que cada vez parece terne más solidez. El Tri tiene una buena racha de porterías imbatidas. México solo ha recibido goles en uno de sus últimos seis partidos.

El conjunto azteca ha logrado sacar el cero en su últimos partidos contra Uruguay en noviembre de 2025; Panamá y Bolivia en enero de 2026; Islandia en febrero y Portugal en el reciente encuentro hace un par de días.

Este será el octavo encuentro entre las selecciones de Bélgica y México. El Tri se ha llevado tres victorias, Bélgica dos y los otros dos encuentros han finalizado en empates. Una de esas igualdades fue el último antecedente entre estas dos selecciones: 3-3 en noviembre de 2017 en un duelo que se desarrolló en Bruselas.

Horario y dónde ver el duelo entre Bélgica y México en Estados Unidos

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

Alineación probable de México

Raúl Rangel; Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vásquez, Richard Ledezma; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda; Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Alineación probable de Bélgica

Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana. Axel Witsel, Youri Tielemans; Jérémy Doku, Dodi Lukebakio y Loïs Openda.

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