Claudia Sheinbaum lamenta muerte de fan en el Azteca y dice que la reinauguración “fue un buen ejercicio” rumbo al Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como un ensayo exitoso el partido amistoso México–Portugal celebrado en la reinauguración del Estadio Azteca —ahora Estadio Banorte—, destacando avances rumbo al Mundial 2026, aunque reconoció pendientes importantes en movilidad, logística y operación interna del inmueble.

“En general, fue un buen ejercicio para la inauguración del Mundial”, señaló la mandataria este lunes durante su conferencia matutina.

Ensayo rumbo al Mundial 2026: seguridad sólida, pero movilidad en la mira

Tras el evento del sábado, que sirvió como prueba para el partido inaugural del próximo 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México, la mandataria destacó que el país avanza en la organización del torneo, especialmente en protocolos de seguridad.

“Está bien preparado todo el protocolo de seguridad para el mundial. Más bien es que funcione bien todo el operativo de movilidad, que es muy importante. Que tuvo un buen inicio con el partido del sábado. Hay cosas siempre que mejorar, evidentemente”, señaló.

Durante la reapertura del Estadio Banorte, se implementó un perímetro de seguridad de un kilómetro, restringiendo el acceso únicamente a aficionados con boleto y personal acreditado. Esta medida generó complicaciones en la llegada de asistentes, agravadas por la falta de acceso al estacionamiento del recinto.

Incidente en el estadio: la muerte de un aficionado

En otro tema, la mandataria lamentó la muerte del aficionado previo al encuentro del sábado.

“El lamentable fallecimiento de esta persona que lamentamos mucho y que se atendió en su momento”, señaló.

pic.twitter.com/C8rdv3P1ky La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy bueno” el operativo por la reinauguración del Estadio Banorte, aunque lamentó el fallecimiento de un aficionado durante la jornada. 🏟️⚖️



“Es una tragedia que empaña un evento familiar”, señaló la… — Emeequis (@emeequis) March 30, 2026

Ligado a este tema, Sheinbaum subrayó que el desempeño del renovado estadio dejó aprendizajes importantes de cara al Mundial 2026, especialmente para los responsables del inmueble.

“Hay cosas que tienen que mejorar los dueños del estadio, que también esto tiene que ayudarles a revisar si tuvieran algunos problemas cómo pueden corregirlos”, dijo.

La FMF lamenta el fallecimiento de un aficionado. pic.twitter.com/kbaGricJUY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) March 29, 2026

Entre los principales retos destacan la experiencia de acceso, los tiempos de traslado y la coordinación logística dentro del recinto.

Coordinación internacional: clave entre México, Estados Unidos y Canadá

La presidenta también enfatizó la importancia de la coordinación entre los tres países sede del Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá.

“Los tres gobiernos y los gobiernos de los estados y municipales den todas las facilidades para la asistencia a los estadios para la llegada de visitantes”, expresó.

Este trabajo conjunto será determinante para garantizar una experiencia fluida a millones de aficionados internacionales.

Operativo de movilidad: balance positivo pese a quejas

Aunque se reportaron quejas por largos tiempos de traslado, Sheinbaum defendió el funcionamiento general del operativo implementado.

“Creo que fue muy bueno el operativo (…) de tal manera que la gente dejó el vehículo en otro lugar y pudieron llegar de manera directa al estadio”, afirmó.

El modelo de movilidad será clave para los próximos eventos de prueba antes del arranque oficial del torneo.

Sheinbaum se reunirá con Gianni Infantino para evaluar avances

La presidenta confirmó que sostendrá una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para analizar los preparativos del Mundial 2026 y evaluar el operativo aplicado durante este partido de prueba.

“(En la reunión con Infantino) vamos a platicar sobre cómo vio el partido del sábado y pues todo lo que estamos trabajando hacia el mundial”, acotó.

México vs Sudáfrica abrirán el Mundial 2026 en el Estadio Azteca

El partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026 se disputará el 11 de junio en la Ciudad de México, donde la selección nacional enfrentará a Sudáfrica en el renovado Estadio Banorte, marcando el inicio de una histórica Copa del Mundo compartida en Norteamérica.

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