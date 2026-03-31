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Chequia será rival de México en el Mundial 2026; entran al grupo A luego de ganar el repechaje a Dinamarca

Los checos obtuvieron en penales uno de los seis últimos boletos al torneo que hay en juego este martes

Los jugadores de Chequia celebran su primer tanto, el de Pavel Sulc, que los encaminó a obtener el pase al Mundial.

Los jugadores de Chequia celebran su primer tanto, el de Pavel Sulc, que los encaminó a obtener el pase al Mundial. Crédito: Petr David Josek | AP

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Por  Jorge Hernández

Chequia se confirmó como el tercer integrante del grupo A del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, volviendo al magno torneo tras 20 años de ausencia.

Los checos lograron vencer 3-1 en penales a Dinamarca en la Generali Arena, en Praga.

Previamente, en un duelo de mucha tensión, ambos equipos terminaron el tiempo regular 1-1, enviando el juego a tiempo extra.

En la primera mitad del tiempo complementario Chequia se fue arriba 2-1, pero Dinamarca igualó en la segunda mitad de los tiempos extra, cerrando los en 120 minutos con un 2-2 que forzó los tiros desde los once pasos.

Con el resultado, los checos obtuvieron uno de los seis últimos boletos a la justa mundialista que otorga la fecha FIFA de este martes. Con su victoria, la también llamada República Checa se integra al grupo A, donde se encuentran México, Sudáfrica y Corea del Sur.

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