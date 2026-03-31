Chequia será rival de México en el Mundial 2026; entran al grupo A luego de ganar el repechaje a Dinamarca

Chequia se confirmó como el tercer integrante del grupo A del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, volviendo al magno torneo tras 20 años de ausencia.

Los checos lograron vencer 3-1 en penales a Dinamarca en la Generali Arena, en Praga.

Previamente, en un duelo de mucha tensión, ambos equipos terminaron el tiempo regular 1-1, enviando el juego a tiempo extra.

En la primera mitad del tiempo complementario Chequia se fue arriba 2-1, pero Dinamarca igualó en la segunda mitad de los tiempos extra, cerrando los en 120 minutos con un 2-2 que forzó los tiros desde los once pasos.

Con el resultado, los checos obtuvieron uno de los seis últimos boletos a la justa mundialista que otorga la fecha FIFA de este martes. Con su victoria, la también llamada República Checa se integra al grupo A, donde se encuentran México, Sudáfrica y Corea del Sur.

CZECHIA OPENS UP THE SCORING EARLY 🇨🇿



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THE DENMARK LEVELER ⚖️



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CZECHIA IN EXTRA TIME 🇨🇿



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KASPER HØGH FOR DENMARK 🇩🇰🇩🇰🇩🇰



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