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Italia fuera del Mundial por tercera edición consecutiva: avanza Bosnia y Herzegovina

El equipo de Gennaro Gattuso no pudo cumplir su objetivo de jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México

Italy's Francesco Pio Esposito reacts during the World Cup qualifying playoff final soccer match between Bosnia and Italy in Zenica, Bosnia, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/Armin Durgut)

El lamento de Francesco Pio Esposito en el repechaje de Italia vs. Bosnia y Herzegovina. Crédito: Armin Durgut | AP

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Por  R. Alexander Núñez

La selección de Italia se quedó fuera de su tercera Copa Mundial de la FIFA consecutiva tras perder en penales (4-1) este martes ante su similar de Bosnia y Herzegovina en el Bilino Polje Stadium de Zenica.

La Azzurra de Gennaro Gattuso no estuvo fina en las ejecuciones desde el punto penal debido a los fallos de Pio Esposito y Cristante.

En el tiempo regular, un gol de Moise Kean adelantó a los italianos, pero la expulsión de Alessandro Bastoni a los 42 minutos cambió por completo el panorama. Cuando faltaban poco más de 10 minutos para el cierre del duelo, Tabaković igualó el marcador 1-1 y el compromiso se fue al tiempo extra.

Información en desarrollo…

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