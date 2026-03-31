Italia fuera del Mundial por tercera edición consecutiva: avanza Bosnia y Herzegovina

La selección de Italia se quedó fuera de su tercera Copa Mundial de la FIFA consecutiva tras perder en penales (4-1) este martes ante su similar de Bosnia y Herzegovina en el Bilino Polje Stadium de Zenica.

La Azzurra de Gennaro Gattuso no estuvo fina en las ejecuciones desde el punto penal debido a los fallos de Pio Esposito y Cristante.

En el tiempo regular, un gol de Moise Kean adelantó a los italianos, pero la expulsión de Alessandro Bastoni a los 42 minutos cambió por completo el panorama. Cuando faltaban poco más de 10 minutos para el cierre del duelo, Tabaković igualó el marcador 1-1 y el compromiso se fue al tiempo extra.

Información en desarrollo…



Sigue leyendo:

· Federación Mexicana de Fútbol da su postura tras la muerte de aficionado en el Estadio Azteca

· Estados Unidos recibe cinco goles en derrota ante Bélgica a solo tres meses del Mundial

· Chequia será rival de México en el Mundial 2026; entran al grupo A luego de ganar el repechaje a Dinamarca