Gattuso defiende a jugadores de Italia tras eliminación: “No se merecen un golpe así”

La eliminación de Italia volvió a repetirse y dejó una escena marcada por la incredulidad dentro del equipo. Tras caer en la tanda de penales ante Bosnia y Herzegovina (1-1, 4-1), el seleccionador Gennaro Gattuso expresó el impacto emocional que dejó el resultado, al tiempo que evitó centrar el foco en su futuro inmediato.

“Es un mazazo, es difícil de digerir esto; es difícil porque de verdad me sorprendieron incluso a mí hoy, por el corazón que le pusieron, por el apego”, declaró el técnico, visiblemente afectado después del encuentro. La derrota significó la tercera eliminación consecutiva de la selección italiana en su intento por clasificar a una Copa del Mundo, un hecho que vuelve a marcar negativamente el recorrido reciente del equipo.

Gattuso insistió en el esfuerzo de sus jugadores, destacando la actitud mostrada durante el partido, incluso en condiciones adversas. Italia disputó gran parte del compromiso con un hombre menos, aun así logró sostener el marcador y generar ocasiones. “Estuvimos allí en la trinchera, supimos aguantar, pero aquí estamos hablando por enésima vez de que no vamos al mundial”, lamentó en declaraciones ofrecidas a RAI.

Reacciones dentro del equipo tras una nueva frustración

El seleccionador también salió en defensa del grupo, subrayando que el desenlace no refleja lo mostrado en el campo. “Por el desempeño, por el empeño, por el amor que le pusieron. Nos costó, nos quedamos con diez, tuvimos tres ocasiones de gol. Ellos hacían centros, hacían cosquillas… da pena, pero así es el fútbol, es fútbol”, afirmó.

Gattuso, campeón del mundo como jugador en 2006, remarcó que el golpe tiene un alcance más amplio que lo deportivo. “Lo necesitábamos para nosotros, para nuestras familias, para toda Italia, para nuestro movimiento”, agregó, dejando ver el peso colectivo de la eliminación.

Dentro del plantel, las emociones también quedaron expuestas. Leonardo Spinazzola, carrilero del Napoli, expresó su dificultad para asimilar lo ocurrido. “Pienso que, tras un partido de noventa minutos con diez hombres, ver a los chicos jóvenes que están llorando… Espero que tengan muchas oportunidades en el futuro para ellos”, comentó.

El propio Spinazzola reconoció el impacto personal que tiene el resultado en su carrera. “Era la última oportunidad” de jugar un Mundial, dijo, antes de añadir: “Me duele por toda Italia: Me duele por todos”.

Italia no participa en una Copa del Mundo desde 2014 y no supera la fase de grupos desde 2006. Con esta nueva eliminación, se profundiza una racha negativa que vuelve a dejar a la ‘Azzurra’ fuera del escenario más importante del fútbol internacional.

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