¿Prensa enemiga o realidad? La pregunta sobre Messi que enfureció a los fans de ‘Chicharito’

Javier “Chicharito” Hernández vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por sus goles, sino por la intensa lealtad de sus seguidores ante lo que consideraron un “ataque” de la prensa deportiva mexicana.

La chispa que detonó la pólvora fue una pregunta incómoda durante su presentación oficial con el Atlético Dallas, la nueva franquicia de la USL Championship (segunda división de Estados Unidos), destino al que llega tras un discreto y accidentado segundo ciclo con las Chivas del Guadalajara que no terminó de florecer como la afición esperaba.

El Chicharito me cae mal, pero de verdad que no tolero a los periodistas mexicanos son la peor mierda de este país hablando de fútbol y el principal cancer del fútbol mexicano, lo que es pic.twitter.com/Nwm8DBogw9 — Wicho Olea (@tixwilx1916) July 29, 2026



Al delantero se le cuestionó directamente sobre qué sentimiento le generaba anunciar su participación en una categoría inferior, justo en una época donde figuras contemporáneas de su generación, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modric, siguen disputando torneos al máximo nivel.



Un “nada” que desató la tormenta digital



Hernández, fiel a su estilo directo y un tanto distante, respondió con tal frialdad que aseguró “no sentir nada” al respecto. Aunque para muchos la declaración pudo terminar ahí como un simple intercambio de prensa, en las plataformas digitales la historia tomó un rumbo agresivo.

Los fanáticos del atacante tapatío salieron en su defensa con una fuerza descomunal, argumentando que el periodismo deportivo en México está obsesionado con minimizar los logros de sus propios futbolistas.

??Miles de aficionados defendieron al Chicharito y criticaron al periodista por faltarle al respeto e intentar menospreciarlo.https://t.co/ADJ9tIVKgx — Vive USA (@Vive_USA) July 30, 2026



Cientos de comentarios arroparon al exdelantero del Rebaño Sagrado, mientras que el reportero que formuló la pregunta —y el gremio periodístico en general— fue severamente señalado bajo la premisa de que la prensa nacional “deja mucho que desear” a la hora de valorar las trayectorias.



Las decisiones de una carrera bajo la lupa



Más allá de la indignación de las redes, los datos duros invitan a un análisis más frío. La realidad es que las decisiones tomadas a lo largo de la carrera del llamado “Chicharito” afectaron directamente su camino para sumar más Copas del Mundo a su historial.



Hernández participó en tres justas mundialistas consecutivas:

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018



Sin embargo, se quedó a un solo paso de disputar Qatar 2022 debido a severos problemas disciplinarios y rupturas internas dentro del vestidor de la Selección Mexicana, un factor que truncó de golpe su continuidad en el proceso del Tricolor y le impidió extender su legado en la cancha.



El pedestal histórico y el debate de los números



Nadie puede borrar que las etapas brillantes de Javier Hernández lo consagran matemáticamente como el mejor delantero en la historia del combinado nacional con 52 anotaciones. No obstante, el debate de las estadísticas en el Tricolor está más vivo que nunca debido al ritmo reciente de sus perseguidores. Mientras Borgetti se quedó estático, Raúl Jiménez sigue sumando y acechando la cima histórica.

MOMENTO INCÓMODO PARA CHICHARITO ?



Reportero: “¿Cuando ves a Modric, Cristiano, Messi jugar a nivel del Mundial y tú en un escalón más abajo, qué sientes?



Chicharito: Nada? pic.twitter.com/OBluhAZCny — Estadio Deportes (@EstadioDxts) July 29, 2026



Así se encuentra la pelea en la mesa de análisis:



–Javier “Chicharito” Hernández: 52 goles oficiales | 109 partidos disputados | Líder histórico absoluto del Tri.

–Jared Borgetti: 46 goles oficiales | 89 partidos disputados | El mejor promedio de efectividad.

–Raúl Jiménez: 45 / 48 Goles Oficiales | 112 Partidos Disputados | Activo. Suma 45 oficiales (algunos le cuentan 48 pepinos).

Una pregunta muy tonta, Chicharito SIEMPRE estuvo al menos un escalón abajo de ellos — Luis Enrique (@luisenriqueml) July 29, 2026

Al final del día, el debate queda abierto en las mesas de discusión. Mientras el “Chicharito” busca cerrar su carrera disfrutando el juego en una liga en desarrollo lejos de la presión de la Liga MX, la vigencia al máximo nivel competitivo de leyendas como Messi y Luka Modric los termina colocando en otro nivel del pedestal futbolístico.

Al tiempo que Cristiano Ronaldo define su propio destino con Portugal. La prensa cuestiona el nivel deportivo actual; la afición defiende a capa y espada el legado. ¿Quién tiene la razón?

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