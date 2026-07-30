Chicharito Hernández acusa a la prensa tras sus polémicos ataques a Chivas

Como sucede cuando las propias palabras terminan condenando a quien las genera, Javier “Chicharito” Hernández aplicó un clásico de los futbolistas: culpar a la prensa del impacto de sus comentarios. Tras asegurar que ha recibido mejor trato en su nuevo equipo que en su segunda etapa con las Chivas, el delantero enfrentó un rechazo total en las redes sociales que ahora intenta apagar.



Con el típico escudo de que “la prensa sacó todo de contexto”, el polémico atacante del Atlético Dallas buscó minimizar la tormenta. En su presentación con el cuadro texano, Hernández no midió el peso de sus declaraciones al comparar la calidez de su nueva directiva con la frialdad que vivió en el Rebaño Sagrado, ganándose de inmediato el adjetivo de “malagradecido” por parte de la afición.

“Yo amo a @chivas? mis opiniones o críticas siempre han sido con las personas que administran o han administrado el club?” – Chicharito pic.twitter.com/11dt48s4Xt — RebañoGirls?? (@Rebanogirlspod) July 30, 2026





La frase que encendió la polémica en Guadalajara



El exdelantero de gigantes europeos como Manchester United y Real Madrid intentó bajar los decibeles de la crisis. La controversia nació en una entrevista concedida a Daniel Esteve para la cadena CW33 en Dallas, Texas. Ahí, Javier no titubeó al lanzar el dardo contra la cúpula rojiblanca:



“Mi tiempo en Guadalajara fue muy difícil. La manera en la que la gente me ha tratado aquí, no lo tenía allá. Los aficionados me trataron de maravilla [en Chivas], pero mucha gente dentro del club no me trató de la manera en la que Matt [Valentine] y Sam [Morton] me han tratado aquí”, disparó.

“Esto fue lo que más me dolió, todo fue culpa mía” – Chicharito pic.twitter.com/fHZFQiwFNU — RebañoGirls?? (@Rebanogirlspod) July 29, 2026





Más activo en redes que en la cancha



Para sus detractores, la postura del jugador no es nueva. Hernández —quien en su segunda etapa con el Guadalajara jugó mejores partidos en los micrófonos y plataformas digitales que en el terreno de juego— buscó un chivo expiatorio para sus propios actos. Su blanco perfecto fue el periodismo deportivo.



El control de daños llegó mediante un video en sus cuentas oficiales mientras llevaba a cabo trabajo físico:



“Hola, gente, estoy aquí entrenando. Bueno, siempre que hablo de Chivas causa mucho revuelo y muchos medios de comunicación sacan todo completamente fuera de contexto”.



En la misma transmisión, “Chicharito” se apresuró a matizar que su molestia jamás ha sido con la identidad del club ni con la fanaticada:



“Yo amo a Chivas. Mis opiniones personales o hasta críticas en cierto momento jamás han sido en contra de la mejor afición, de los jugadores o del club que tanto amo y que tengo una herencia familiar ahí con mi abuelo”.

¡No ha sido fácil! ?



Chicharito compartió cómo ha vivido la presión en su carrera como futbolista. ?? pic.twitter.com/a3raMzGoro — TNT Sports México (@tntsportsmex) July 29, 2026



Para cerrar su justificación, acotó:



“Siempre ha sido con la gente y las personas que administran o han administrado el club por cierto tiempo, en lo cual yo siento que puede mejorar mucho, pero bueno, todo el contexto va a ir en el video que haré”.



El “efecto Dreyfus” y la falta de autocrítica



Cabe señalar que desde que Javier Hernández adoptó las posturas de superación personal de la mano de su guía Diego Dreyfus, parece sentirse con una autoridad moral superior. Con ese discurso suele cuestionar el comportamiento de terceros y de los medios, omitiendo con frecuencia el análisis de su propio rendimiento, su estilo de vida y la realidad de su trayectoria profesional reciente.

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