El Chicharito Hernández se puso la “verde” y se sube al barco de apoyo del Tricolor

El líder goleador de todos los tiempos de la selección de México, Javier “Chicharito” Hernández, no quiso quedarse atrás para mostrar su apoyo al Tricolor que debutará en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio contra Sudáfrica al posar en su cuenta de redes sociales con la famosa playera verde.

Hernández posó con la nueva playera de México, rememorando su fructífero paso por el cuadro nacional con su famoso número 14 que lo llevó a convertirse en el mejor goleador de toda la historia de la oncena tricolor con 52 goles y un recuerdo de las tres justas mundialistas a las que acudió, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, quedándose fuera del Mundial 2024 por conflictos disciplinarios.

El Chicharito invocó a la nostalgia en su publicación al reconocer que tenía mucho tiempo que no portaba la playera nacional, en donde siempre buscó poner en alto el nombre de la selección mexicana en las competencias en las que le tocó participar, tanto en eliminatorias como justas mundialistas.

“Me regalaron esta playera y se me metió una basurita en el ojo :’) Llevaba mucho tiempo sin ponérmela… “¡Interesante!”, escribió en la publicación el máximo goleador de la selección.

El Chicharito se mantiene en forma y por esa razón en la imagen que compartió parece un jugador de los 26 convocados por el Vasco Aguirre para este mundial, siendo reconocido por los usuarios de las redes sociales, a pesar de que hace tiempo que dejó las canchas después de su fracaso en el regreso a Chivas.

El exjugador de Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy, sigue siendo recordado con cariño por sus seguidores más fieles, no obstante la polémica que ha generado con sus publicaciones en la red de internet y donde más de uno le ha dicho que su mentalidad es muy diferente.

Mensajes como: “Te mereces un partido de despedida con la selección”, “Te extraño en la selección”, “Qué bien te queda el jersey de la selección”, inundaron la publicación del Chicharo.

La trayectoria del Chicharito en el Tricolor

El legado de Hernández debe estar enmarcado en el éxito, tanto en las Chivas, selección de México y equipos europeos, en donde tuvo una trayectoria para destacar a cualquier nivel, mientras que en la selección de México jugó 109 partidos y anotó 52 goles por encima de Jared Borguetti, Enrique Borja y Cuauhtémoc Blanco, además de los tres Mundiales en donde anotó un gol por lo menos en las tres ediciones.

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