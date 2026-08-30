El Getafe toma la delantera y habría robado el fichaje del mexicano Obed Vargas al Sevilla

El implacable andar de las manecillas del reloj parece ser cada vez más insistente en el panorama del mediocampista mexicano Obed Vargas. A falta de menos de cuarenta y ocho horas para que se cierren de forma definitiva los registros en el balompié de Europa, el futbolista trabaja contrarreloj para definir su futuro inmediato.

Dentro de la ventana de transferencias, donde el Getafe parece haber tomado una ventaja considerable sobre las propuestas presentadas por el Sevilla y el Valencia, sobre todo por la preferencia que ha mostrado el jugador mexicano.

El Getafe adelanta al Sevilla FC en la puja por Obed Vargas, no está cerrada la llegada como comentaban en @COPESevilla hace unos días ? pic.twitter.com/ooyxmKo1Ee — Jesús González (@jgonzalezsvq) August 30, 2026

A pesar de los severos problemas que arrastra el cuadro andaluz para rearmar su plantilla ante la dolorosa salida de varias piezas importantes en este verano, la directiva de Nervión no parece decidida a apostar por completo por el jugador de la selección mexicana que terminara de formarse profesionalmente en las filas del Seattle Sounders de la Major League Soccer. Esta falta de determinación ha provocado que el contención azteca comience a mirar hacia otros horizontes dentro del balompié español.

Mientras tanto, Obed trata de utilizar todas las herramientas a su alcance para arreglar el desperfecto que generó en su proyección profesional la decisión del estratega argentino Diego Simeone. El timonel del Atlético de Madrid optó por borrarlo por completo de la rotación del primer equipo de los colchoneros para el arranque del torneo liguero.

Una determinación sorpresiva dadas las buenas hechuras y el rendimiento ascendente que el juvenil había mostrado durante el cierre de la pasada temporada en la capital española y que ayudó a que fuera parte de la selección que participó en el Mundial 2026.

Con veintiún años de edad y el cartel de haber disputado el pasado Mundial 2026 con el combinado tricolor, la directiva colchonera, que en su momento tasó su carta en tres millones de euros procedentes de Estados Unidos, busca acomodarlo en calidad de préstamo dentro de la Primera División de España.

La intención principal en los despachos del Metropolitano es que el centrocampista continúe con su proceso de maduración y adaptación tras haber participado en trece compromisos oficiales la campaña anterior y prefieren tenerlo cerca para observar su desarrollo.

El deseo del Atlético de Madrid es que su joya se mantenga en el radar de competencia de los clubes ibéricos. Aunque las primeras ofertas formales que llegaron a las oficinas madrileñas procedían del Sevilla y del Valencia, los proyectos deportivos de ambas escuadras no terminaron por convencer al entorno del futbolista mexicano.

Getafe are close to sealing the loan signing of Obed until the end of the season, with no purchase option.



Talks are at an advanced stage, and the move could be finalized soon. Vargas prefers a move to Europe over options from Valencia, Sevilla, Alavés, and Málaga.@diarioas pic.twitter.com/BYaN8hwJro — Atletiextra (@atletiextra) August 30, 2026

Vargas desea incorporarse a una disciplina de mayor envergadura que se localice en la parte alta de la tabla general y evitar la presión de tener que estar lidiando con el estrés diario que genera el pelear por la permanencia.

Por su parte, la directiva sevillista, que recientemente concretó el fichaje de Kochorashvili para intentar suplir las sensibles bajas de Djibril Sow y de Nemanja Gudelj en la sala de máquinas, puso sus ojos en el perfil del canterano de la MLS.

Sin embargo, Vargas tal parece que prefiere afrontar retos más interesantes en la capital del país antes que estar lidiando con los nervios y las urgencias de un entrenador presionado por armar una alineación cada fin de semana con la única consigna de evadir los puestos de descenso.

A pesar de los sondeos andaluces, el Getafe ha tomado la delantera en las negociaciones para quedarse con los servicios del jugador nacido en Alaska con pasaporte español. La carrera por el mediocampista se enfrió de forma definitiva con el Deportivo Alavés debido a la permanencia de Antonio Blanco en Vitoria,

Esto abre el camino para que el conjunto azulón gane la partida en los escritorios gracias al gran atractivo deportivo de disputar la Conference League tras eliminar al Partizán de Belgrado. La oportunidad de jugar un torneo europeo y mantenerse residiendo en la Comunidad de Madrid inclinan la balanza para que Vargas acepte la cesión temporal sin opción de compra en el Coliseum.

?? ÚLTIMA HORA: El Getafe está a punto de cerrar la llegada de Obed Vargas.



Llegaría en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada (sin opción de compra).



La negociación entre clubes está muy avanzada y se debería cerrar en breve.



Jugar en Europa le convence? pic.twitter.com/xAqw5zMUTS — Objetivo.atletico (@Objetivoatleti) August 30, 2026

Este descuido en las negociaciones por el contención mexicano se debe a que la directiva andaluza arrastra serias complicaciones para cerrar las contrataciones prioritarias en su línea ofensiva. El Sevilla ha visto con frustración cómo se caían los acuerdos por elementos en ataque de la talla de Conrad Harder, Peter Ratkov y George Ilenikhena en la recta final del periodo estival.

Ante estos tropiezos en la búsqueda del eje de ataque y con el tiempo encima, los sevillistas han tenido que multiplicar sus llamadas de emergencia por los costados del campo. La cúpula deportiva se encuentra sondeando a marchas forzadas las condiciones de futbolistas como Leon Bailey, Isak Bjerkebo, Bryan Gil, Exequiel Zeballos y Gabri Martínez, en un intento desesperado por apuntalar los extremos antes del silbatazo final del mercado veraniego, dejando desprotegida la carrera por el fichaje de Obed Vargas.

Seguir leyendo:

– ¿Cómo le ha ido a Obed Vargas en el Atlético de Madrid?

– Obed Vargas anota y sella goleada del Atlético de Madrid sobre el Getafe

– Santiago Giménez y Obed Vargas reportaron con el Tricolor y diez lucharán por dos lugares que restan











