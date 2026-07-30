Obed Vargas anota y sella goleada del Atlético de Madrid sobre el Getafe

El Atlético de Madrid dejó buenas sensaciones en su preparación para LaLiga 2026-2027 al imponerse con autoridad por 4-1 al Getafe en un partido amistoso disputado en el Estadio Cerro del Espino, dentro del Centro Deportivo de Majadahonda. Sin embargo, uno de los nombres que más llamó la atención fue el del mexicano Obed Vargas, quien selló la goleada desde el punto penal.

El mediocampista, habitual convocado con la selección de México, convirtió el último tanto del encuentro y continúa demostrando que puede convertirse en una alternativa importante para el técnico Diego Pablo Simeone de cara al inicio de la temporada.

??? OBED VARGAS’ FIRST GOAL FOR ATLETICO DE MADRID TODAY AGAINST GETAFE.



A great performance and positive step from the 20-year-old Mexican midfielder in Europe. ???? pic.twitter.com/08oL7hd0Ex — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) July 29, 2026

Obed Vargas corona la goleada del Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco tomó el control del encuentro desde los primeros minutos. Apenas al minuto cinco, Ademola Lookman aprovechó un rebote tras un disparo de Rodrigo Mendoza que se estrelló en el poste para abrir el marcador.

La superioridad del Atlético de Madrid se reflejó nuevamente al minuto 35. En esta ocasión, Lookman apareció por segunda vez en el partido para definir un centro de Carlos Martín y ampliar la ventaja a 2-0 antes del descanso.

Aunque Getafe reaccionó poco después gracias a un tanto de Álvaro Gutiérrez, quien aprovechó un descuido defensivo tras una atajada de Jan Oblak, el equipo de Simeone nunca perdió el control del compromiso.

Simeone movió el equipo y encontró respuestas

Para la segunda mitad, Diego Pablo Simeone modificó por completo su alineación, dando oportunidad a varios jugadores que respondieron de inmediato.

Uno de ellos fue Arnau Ortiz, quien firmó una gran acción individual para marcar el 3-1 al minuto 55 y devolver la tranquilidad al conjunto colchonero.

Las rotaciones mantuvieron la intensidad del equipo y permitieron al técnico evaluar distintas variantes antes del arranque oficial de LaLiga.

El mexicano Obed Vargas cerró el triunfo desde los once pasos

Cuando el partido entraba en su recta final, Obed Vargas fue derribado dentro del área tras incorporarse al ataque.

El propio futbolista mexicano tomó la responsabilidad de ejecutar el penal y venció al guardameta para establecer el definitivo 4-1, firmando así una destacada actuación en el cierre del amistoso.

El gol representa un impulso importante para Obed Vargas, quien busca consolidarse en el Atlético de Madrid y llegar en ritmo a los próximos compromisos tanto con su club como con la selección de México.

Atlético de Madrid afina detalles para el inicio de LaLiga

Más allá del resultado, el encuentro permitió al Atlético de Madrid continuar con la puesta a punto para la temporada 2026-2027. El doblete de Ademola Lookman, el tanto de Arnau Ortiz y la anotación del mexicano Obed Vargas dejaron señales positivas para un equipo que buscará pelear nuevamente por los primeros puestos del futbol español.

La actuación del mediocampista mexicano también alimenta la expectativa sobre el papel que podrá desempeñar tanto en el conjunto rojiblanco como en la selección de México, donde sigue consolidándose como una de las jóvenes figuras con mayor proyección.

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