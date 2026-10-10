Pese a suspensión, Portugal confía en la “gran voluntad” de Cristiano Ronaldo para volver a la selección

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) espera reunir nuevamente a Cristiano Ronaldo con la selección nacional en noviembre, pese al conflicto reciente entre el delantero y el seleccionador Jorge Jesus. El presidente del organismo, Pedro Proença, aseguró este sábado que existe una disposición compartida para dejar atrás las diferencias y trabajar por los objetivos del equipo.

“Hay una voluntad expresada por todos. Esto incluye a la Federación, al presidente de la FPF, al seleccionador, al capitán y a los jugadores. Todos, sin excepción, queremos volver a estar juntos en noviembre”, afirmó Proença ante la prensa durante un acto en Oporto.

El dirigente también destacó el interés del propio futbolista por regresar al combinado portugués. Según explicó, el capitán tiene “muchas ganas” de volver a un lugar donde, en sus propias palabras, se siente feliz.

??? BREAKING: Cristiano Ronaldo expected to return with Portugal national team already in November, says FPF president.



“The Federation, the coach, all the teammates are aligned: we want Cristiano back. I expect him back already during the November international break”, says? pic.twitter.com/I6T0e6ujkJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2026

La postura de la Federación se conoció el mismo día en que su Comité de Disciplina anunció la apertura de un expediente contra Ronaldo. El jugador se encuentra, además, suspendido de forma preventiva mientras se desarrolla el procedimiento.

Proença evitó pronunciarse sobre las posibles consecuencias del caso y recordó que el Comité de Disciplina actúa de manera autónoma. Se limitó a describirlo como “un proceso disciplinario normal”, que será evaluado “de forma independiente”.

El desacuerdo con Jorge Jesus y el objetivo de Portugal

El conflicto se hizo público después de que Ronaldo abandonara la concentración de Portugal el 30 de septiembre. El delantero, de 41 años, se marchó tras las diferencias surgidas con Jorge Jesus, luego de no participar en el encuentro frente a Noruega, disputado en Oslo el 27 de septiembre y que terminó con derrota portuguesa por 2-1.

De acuerdo con la explicación difundida por el propio exjugador del Real Madrid, el malestar se originó cuando el seleccionador le pidió calentar durante aproximadamente media hora, pero finalmente no lo hizo ingresar al terreno de juego.

Pese a ese episodio, Proença sostuvo que ambos comparten intereses fundamentales para el futuro de la selección. “Tienen mucho más en común de lo que les separa”, señaló al referirse a Ronaldo y Jesus, antes de mencionar el deseo de conquistar nuevamente la Liga de las Naciones.

El presidente de la FPF insistió en que la prioridad debe ser recuperar la tranquilidad y evitar que las diferencias interfieran en los planes deportivos. “Es el momento de hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la serenidad”, expresó.

“Queremos revalidar este título y existe una voluntad colectiva en torno a este objetivo (…). Una vez superadas las divergencias, que me he cuidado de calificar como un malentendido, tenemos que aprender de lo ocurrido”, añadió.

Proença no detalló cómo se resolverá la situación entre el capitán y el seleccionador ni confirmó las condiciones de un eventual regreso. Sus declaraciones, sin embargo, dejaron clara la intención de la Federación de que el grupo vuelva a reunirse en noviembre, con Ronaldo incluido, mientras el proceso disciplinario sigue su curso por separado.

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