Messi alarga la fiesta con doblete en el 4-0 de Inter Miami a DC United

Lionel Messi extendió los festejos de su adiós internacional con un espectacular doblete en las canchas de la MLS. El astro de Rosario comandó la goleada de 4-0 del Inter Miami sobre el DC United para asaltar el subliderato de la Conferencia Este.



Las Garzas rompieron una amarga racha de cinco compromisos sin conocer la victoria en el balompié norteamericano. La contundente exhibición ofensiva en Florida colocó a la escuadra rosa un puntito por encima del peligroso Chicago Fire.

Messi magic ?



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El ariete uruguayo Luis Suárez también se despachó con la cuchara grande al firmar un doblete ante la fanaticada local. Por su parte, el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame se vistió de asistente al regalar dos pases de gol.



Messi completó los noventa minutos del partido apenas cuatro días después de vivir su emotivo juego de despedida con Argentina. Aquel histórico encuentro puso fin a una gloriosa etapa de veintiún años defendiendo la elástica de la albiceleste.

Luis Suarez to Messi ?



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El contundente triunfo significó la primera alegría en la liga para el director técnico de Miami, Cristian “Kily” González. El estratega sudamericano asumió las riendas de la organización de las Garzas desde el pasado 16 de septiembre.



La fiesta del pistolero uruguayo comenzó de forma temprana, apenas a los tres minutos de haberse escuchado el silbatazo inicial. Suárez aprovechó un recentro con la testa por parte de Berterame para batir las redes del guardameta Sean Johnson.



El exatacante del Barcelona incrementó la ventaja al minuto 39 tras encontrarse con una pelota suelta en zona de peligro. El “Lucho” Suárez controló dentro del área chica tras un servicio con la cabeza de Berterame para sellar su doblete.



El festín del astro rosarino arrancó en el arranque de la parte complementaria al aprovechar una asistencia del propio Suárez. Messi amansó la de gajos cerca del manchón penal y la mandó guardar pegadita al poste derecho del marco.

Vintage @LuisSuarez9 ?



Acrobatic finish from Luis Suárez less than 3 minutes into the game. pic.twitter.com/45S5U03U13 — Major League Soccer (@MLS) October 10, 2026



La última pincelada del genio de las Garzas llegó cuando el cronómetro marcaba el minuto sesenta del compromiso liguero. Leo Messi recibió un trazo limpio de Rodrigo De Paul, eludió a dos defensores rivales y liquidó a Johnson con clase.

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