El director técnico Gernot Rohr destapó lo que siempre sucede con los comparsas de una fiesta y después de la histórica velada en Buenos Aires, con el homenaje de Messi, al denunciar los deplorables tratos que recibió la selección de Benín por parte de los organizadores del adiós definitivo de la Pulga.



El estratega de los africanos alzó la voz y se le consideró injusto que los empleados de intendencia del estadio Monumental tuvieran acceso a los jugadores de Argentina para firmar sus playeras que los propios adversarios y colaboradores en el duelo del adiós de la leyenda del fútbol argentino; es más que casi los trataron con el pie.

??? BENÍN, INDIGNADO CON EL TRATO RECIBIDO TRAS EL DESPEDIDA DE MESSI



Benín NO habría recibido prácticamente nada tras disputar el partido de despedida de Lionel Messi con Argentina:



? Sin bonificación económica.

? Sin parte de los ingresos generados.

? Sin intercambio de? pic.twitter.com/9r3lk820kb — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) October 7, 2026



La presencia del combinado africano en territorio sudamericano formaba parte de una serie de compromisos previamente pactados para la Fecha FIFA, por lo que la federación local simplemente aprovechó el escenario de este último enfrentamiento para armar el emotivo homenaje al legendario diez, quien decidió colgar los botines internacionales con la playera albiceleste.



El timonel de la escuadra beninesa aprovechó los micrófonos internacionales para detallar las humillaciones económicas que sufrieron, ya que, de acuerdo con los reportes del reconocido periodista Romain Molina, la Selección de Benín no recibió un solo centavo de los millonarios ingresos generados por la taquilla de esa noche.



Los futbolistas visitantes se quedaron con las ganas de conseguir la firma o la playera de Lionel Messi debido a las órdenes de los encargados del evento, quienes blindaron el túnel de acceso para evitar que los jugadores rivales se acercaran a la estrella, convirtiendo el sueño de los juveniles en una experiencia bastante amarga fuera de la cancha.

Les joueurs du Bénin n’ont pas pu approcher Messi à la fin du match.https://t.co/SZaFTnAgFL pic.twitter.com/R6FYLKk6mp — RMC Sport (@RMCsport) October 7, 2026



A pesar de los múltiples desaires institucionales, el propio Rohr reveló que su homólogo Lionel Scaloni tuvo un enorme gesto de caballerosidad al intervenir personalmente para que Leo estampara su rúbrica en una playera conmemorativa, un detalle individual que rescató la noche para el timonel tras la frustración general de su plantilla.



Los jóvenes elementos africanos traían la ilusión a tope e incluso cargaban sus propias camisetas con el firme deseo de intercambiarlas con las figuras sudamericanas, de manera que la rigidez de los protocolos de seguridad echó abajo semanas de planeación de un plantel humilde que solo buscaba una memoria física del encuentro.

No todos tuvieron suerte.



Al final del partido, algunos jugadores de la selección de Benín quisieron tomarse una foto con Messi y no tuvieron éxito. El astro argentino prefirió estar en la celebración con los suyos. #Argentina #LionelMessi #TVCDeportes pic.twitter.com/EoB8mND66w — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 7, 2026



Al final del día y poniendo de lado los tragos amargos de la logística en Buenos Aires, Gernot Rohr prefirió rescatar el valioso aprendizaje deportivo que significó esta aventura extraordinaria para el crecimiento de sus futbolistas, manifestando que se sienten sumamente orgullosos por haber formado parte de las páginas de oro del balompié mundial.

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