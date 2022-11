Hombre se hacía pasar como agente de LAPD para estafar a hispanos; calculan que robó más de $100,000

Un hombre de Bellflower fue arrestado por presuntamente hacerse pasar por un oficial de Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para robar dinero a personas de habla hispana, a quien contactaba por los anuncios del periódico en español conocido como El Clasificado

Funcionarios del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dicen que Martín Alejandro, de 56 años, buscaba a sus víctimas y se pondría en contacto, ya en persona, se hacía pasar como un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles con acceso a los vehículos confiscados.

Les ofrecería a sus víctimas un trato para comprar estos autos, a precios muy inferiores del mercado y una vez que ellas accedieran, tomaría su dinero y cortaría la comunicación.

¿Lo reconoces? Las autoridades de #Lakewood creen hay más víctimas de este hombre que estafó a miembros de la comunidad latina pretendiendo ser agente de policía. Comparte este enlace👇 👇 https://t.co/kujLpSM99h — Univision LA (@Univision34LA) November 2, 2022

“El sospechoso no entrega el vehículo, no devuelve nada del dinero, y las víctimas no tienen otro recurso que llamar a la policía y denunciar el hecho”, dijo el detective César Gallegos, quien precisó que los crímenes relacionados con Martin se extienden de junio a octubre.

Este es el tercer arresto de Martin en menos de 10 años por presuntamente cometer este tipo de delitos, dijeron las autoridades.

El alguacil Alex Villanueva dijo que Martín sabía exactamente a quién se dirigía, “Al apuntar a ‘Clasificado’, sabía que iba a llegar a personas que son predominantemente de habla hispana, que pueden no estar aquí legalmente o que su estado migratorio está en el aire. Así que ya se está acercando a personas que son vulnerables solo por su estado”.

Las autoridades dicen que Martín ha robado un total de alrededor de $100,000 de sus víctimas hasta el momento. Ocho víctimas han dado un paso al frente, pero los investigadores del alguacil creen que hay más víctimas por ahí.

Martin fue arrestado el miércoles pasado en su casa en Bellflower. Permanece bajo custodia con una fianza fijada en $470,000.

Autoridades enviaron un mensaje a hispanos que hayan sido defraudados por el hombre y dijeron que, “Si cree que fue una víctima o conoce a alguien que lo haya sido, le recomendamos que se comunique con el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles”.

