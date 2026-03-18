Hispana de 72 años enfrenta desalojo de casa en Los Ángeles

Una mujer hispana de 72 años tendría que desalojar la casa de alquiler en la que ha vivido durante 35 años en la ciudad de Bellflower, en el condado de Los Ángeles, después de haber solicitado a los propietarios algunas reparaciones por daños en la propiedad.

Gregoria Muñoz aseguró que ha ocupado la casa durante 35 años, tiempo en el que cumplió puntualmente con el pago del alquiler.

Sin embargo, la inquilina hispana dijo que el 7 de enero de 2016 recibió una notificación en la que los dueños de la vivienda le otorgaban un plazo de 60 días para desalojarla.

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“Me tengo que salir ya, porque ya quieren vender“, declaró Gregoria Muñoz, en una entrevista con la cadena Univision.

De acuerdo con personas cercanas, el proceso de desalojo podría estar relacionado con la petición que presentó Muñoz para que los dueños repararan algunas afectaciones en la propiedad, incluida una filtración que provocó un agujero en el techo.

“Se les exigió que repararan esto. Se puso un plástico en el techo y llegó la orden de desalojo. Nosotros estamos tratando de ayudarle”, dijo un allegado de la afectada, Octavio Soto.

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Muñoz mencionó que el problema comenzó después de las intensas lluvias que ocurrieron en el condado de Los Ángeles.

“Empezó a gotear el día que llovió mucho. Como está la casa así, no puedo vivir“, denunció la mujer hispana, señalando que las reparaciones nunca se llevaron a cabo.

Según un empleado de los propietarios, la razón por la que se emitió la orden de desalojo es la intención de vender la casa.

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Muños aseguró que pidió a los propietarios más tiempo para desalojar la casa, pero no obtuvo su aprobación.

Protecciones en la ley para inquilinos

Ningún dueño de una propiedad puede obligar al desalojo de los inquilinos, de acuerdo con las leyes vigentes.

El abogado Clemente Franco declaró que, en casos como el que enfrenta la mujer hispana, los dueños de las viviendas deben seguir un proceso legal.

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“Nadie puede sacar a un inquilino a la fuerza, solo el sheriff y después de una orden de la corte“, explicó Franco.

El abogado dijo que la notificación de 60 días es el primer paso que los dueños de una propiedad cumplen ante un inquilino que ha ocupado la vivienda por más de un año. En caso de una negativa, el conflicto podría escalar a una demanda formal de desalojo.

Franco expresó que la inquilina podría responder legalmente con dos acciones: defenderse en el proceso de desalojo y presentar una demanda civil contra los propietarios para denunciar las condiciones en que se encuentra la vivienda.

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El abogado dijo que, con esas dos opciones, existe la posibilidad de que el inquilino reciba una compensación o incluso detenga el desalojo de forma temporal.

Por ahora, Muñoz permanece en la propiedad en la que ha vivido durante 35 años, pero con la incertidumbre de lo que puede suceder en el futuro.

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