Residentes de campamento ilegal de casas rodantes son desalojados en Sylmar

Este domingo, fueron desalojados residentes que ocupan con sus casas rodantes el patio trasero de una casa en el área de Sylmar.

Desde la calle, no parece que una vivienda ubicada en al cuadra 14000 de Hubbard Street tuviera vehículos en su terreno, pero en el patio trasero se pueden contar más de 20 casas rodantes estacionadas.

Desde la semana pasada, varias agencias locales determinaron que los vehículos debían ser señalados con etiquetas rojas, no aptos para ser ocupados, por lo que se cortó el suministro de energía en la propiedad debido a que representaban un peligro.

Un juez determinó el martes que el campamento de casas rodantes debía ser desalojado.

La propietaria de la vivienda, la hispana Cruz Godoy, fue acusada de establecer de forma ilegal el campamento y de no mantener las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas. La dueña se declaró no culpable de los dos cargos de delitos menores el miércoles, y debe regresar a la corte a principios de agosto.

De acuerdo con los informes, las personas que ocupaban el parque de casas rodantes ilegal pagaban entre $500 y $800 dólares por mes a Godoy por una habitación en los vehículos. Según la propietaria, algunas personas no le han pagado el alquiler durante meses.

Pese a ser considerado ilegal, algunos residentes elogiaron la medida de Godoy por su labor debido a que las altas tarifas de alquiler en Los Ángeles y California en general, las personas no tienen otra opción que vivir en campamentos ilegales.

“Obviamente, no está a la altura de los estándares del código, pero creo que lo que está haciendo es excelente. Ella los está ayudando”, consideró Manny Femat, encargada del mantenimiento de Godoy.

Por otro lado, residentes de casas vecinas a la de Godoy se sintieron aliviados de que se vaya a cerrar el campamento ilegal y creen que la propietaria de la vivienda se aprovechaba de las personas vulnerables.

“El olor es insoportable, hay mucha música a too volumen, muchas peleas. No sé qué está pasando allá atrás. Esto te muestra lo bajo que puede llegar a ser la gente, enriqueciéndose con personas que no tienen nada”, declaró Heréndira Loza, residente vecina, a la cadena KTLA.

Loza manifestó estar del lado de los residentes que ocupaban las casas rodantes al saber lo difícil que puede ser encontrar una vivienda asequible, pero también consideró que pueden encontrar algo con mejores condiciones de las que se encuentran en el patio de vehículos recreativos.

La concejal de la ciudad de Los Ángeles, Mónica Rodríguez, expresó que su oficina se preparó para el desalojo al buscar opciones de vivienda para las personas desalojadas.

La mañana de este domingo, se observó a personas mientras empacaban sus pertenencias en vehículos frente al domicilio donde se encontraba el campamento ilegal.

Por el momento, se desconoce si Cruz Godoy va a abandonar la propiedad.

Sigue leyendo:

· Hispano arrestado como sospechoso de provocar incendio en Ayuntamiento de Los Ángeles

· Investigan posible crimen de odio por quema de cruces en iglesia afroamericana y latina en Sylmar

· Mujer de 75 años y sus 12 gatos mueren por incendio en una residencia en Sylmar