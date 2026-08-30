Dolly Parton fue sepultada en una ceremonia privada en Nashville

Los seres queridos de Dolly Parton despidieron en privado a la legendaria intérprete de “Jolene”, quien falleció el 25 de agosto a los 80 años de edad. Según confirmaron miembros de su entorno familiar, el sepelio se llevó a cabo el viernes 28 de agosto en una ceremonia íntima celebrada en el Woodlawn Memorial Park and Mausoleum en Nashville.

La noticia del entierro fue compartida públicamente por su sobrina, Lainey Mae Parton, a través de una emotiva publicación en redes sociales acompañada por fotografías de la vida de la artista.

Lainey Mae esperó a que concluyera la ceremonia fúnebre para informar:

“Quería esperar hasta después del funeral de mi abuela ayer antes de intentar plasmar todo esto en palabras”. Lainey Mae Parton

En su mensaje, también destacó que la cantante no tuvo hijos propios, pero siempre les brindó un amor incondicional y maternal a sus sobrinos.

“Nunca me hizo sentir que mis sueños eran demasiado grandes. Creía en mí incluso antes de que yo supiera creer en mí misma”, dijo.

Sobre el fallecimiento de Parton

El fallecimiento de la artista fue anunciado el 25 de agosto por su sobrino y exjefe de seguridad, Bryan Seaver, a través de un mensaje en vídeo.

En su intervención, Seaver expresó que la cantante deseaba reposar en “una hermosa cama de algodón suave”, reflexionando sobre el merecido descanso de la estrella tras una vida marcada por la dedicación a su público y el espectáculo.

Asimismo, recordó la profunda relación que la unía a su esposo, Carl Dean, con quien estuvo casada durante 58 años hasta el fallecimiento de este en 2025.

Tras darse a conocer la partida de la intérprete, diversas figuras del entretenimiento como Reba McEntire, Lily Tomlin y Miley Cyrus compartieron tributos en su honor.

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