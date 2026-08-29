Dolly Parton aceptó tratamientos experimentales en su lucha contra el cáncer para ayudar a investigaciones

La cantante y actriz estadounidense Dolly Parton encaró los últimos días de su vida con el mismo espíritu altruista que caracterizó toda su carrera. Tras confirmarse su fallecimiento, producto de una breve pero intensa batalla contra el cáncer, su hermana Stella Parton reveló que la estrella de la música country autorizó a su equipo médico el uso de tratamientos y fármacos experimentales con la intención de aportar información valiosa a futuras investigaciones médicas.

A través de un sentido mensaje en redes sociales, Stella relató que Dolly mantuvo una actitud solidaria hasta el final. Según su testimonio, la artista le expresó que, aun si las probabilidades de recuperación eran inexistentes, deseaba someterse a ensayos clínicos para que la ciencia pudiera aprender de su caso y desarrollar mejores terapias para otros pacientes en el futuro.

“Mi hermana era una de las personas más generosas, consideradas y amables que he conocido”, escribió Stella. “Me dijo que si no hubiera esperanza para ella, aun así permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la esperanza de ayudar a otros en el futuro”.

La salud de la estrella de la música country había comenzado a suscitar preocupación pública a finales de 2025, cuando debió cancelar una residencia de conciertos en Las Vegas debido a complicaciones médicas. Tras confirmarse su deceso, numerosas figuras de la industria del entretenimiento, entre ellas su ahijada Miley Cyrus y la cantante Taylor Swift, manifestaron su dolor y admiración por el legado de la artista.

Además de compartir el gesto médico de su hermana, Stella Parton recordó las emotivas charlas telefónicas que mantenían cada martes de madrugada y pidió al público rendir homenaje al legado de Dolly.

Seguir leyendo:

· La última canción de Dolly Parton podrá ser escuchada en 20 años

· Miley Cyrus sobre la muerte de Dolly Parton: “Tengo un ángel a mi lado”

· El funeral de Dolly Parton se llevará a cabo de manera privada en una ceremonia íntima