La última canción de Dolly Parton podrá ser escuchada en 20 años

Tras el fallecimiento de Dolly Parton a los 80 años a causa de un cáncer, salió a la luz un singular detalle sobre su legado musical: la existencia de una canción inédita titulada “My Place in History”, la cual fue grabada con la condición de permanecer en secreto hasta dentro de dos décadas.

La pieza musical fue registrada por la icónica cantautora en 2015, año en que inauguró el Dollywood DreamMore Resort & Spa en Pigeon Forge, Tennessee.

Desde entonces, el tema descansa dentro de una caja de madera de castaño americano denominada “Dream Box”, expuesta en el lobby del propio resort. La estructura cuenta con una placa dorada que indica claramente que el contenido no debe revelarse hasta el 19 de enero de 2046, fecha en la que la artista habría cumplido 100 años.

Según lo expuesto en la placa, la caja también rinde homenaje a su tío y mentor, Bill Owens, quien dedicó años a la preservación del árbol de castaño americano. A lo largo del tiempo, la existencia de este tema oculto causó inquietud en la propia artista. En su libro de 2020, “Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics”, confesó entre risas su incertidumbre sobre la longevidad del formato tecnológico.

“No hay forma de saber cómo será la música para entonces. Con suerte, sonará y la caja entera no se habrá podrido”, señaló en ese momento.

Posteriormente, en 2022, durante una entrevista televisiva en “The Kelly Clarkson Show”, la intérprete bromeó sobre las ganas que tenía de “desenterrarla”, asegurando que era una canción de excelente calidad, pero manifestando cierta preocupación por si el material se deterioraba antes de su apertura.

Por el momento, el contenido exacto y la melodía de “My Place in History” siguen siendo un misterio guardado bajo llave que solo Parton conocía.

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