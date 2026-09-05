Día de Dolly Parton: Manhattan declara el 25 de septiembre en honor a la cantante

Los homenajes al legado de Dolly Parton continúan y el distrito de Manhattan, en Nueva York anunció que celebrará el impacto de su trayectoria proclamando un día oficial de apreciación para la cantante.

De acuerdo con un comunicado, dicha iniciativa se hizo oficial luego de que el presidente del distrito, Brad Hoylman-Sigal, firmó una proclamación que designa el 25 de septiembre de 2026 como el Día de Apreciación de Dolly Parton en Manhattan.

La noticia fue confirmada por el propio Hoylman-Sigal mediante una publicación en Threads en la que el funcionario aseguró que Dolly dejó una marca por sus aportes a la sociedad y por la continuidad de su trabajo solidario.

Pero, ¿por qué se eligió al 25 de septiembre como fecha para conmemorar a la intérprete de Jolene? La respuesta es simple: para hacer un guiño a uno de los mayores éxitos de la artista.

Y es que no podemos olvidar que la fecha 25 de septiembre, escrita en formato estadounidense como 9/25, hace referencia directa a “9 to 5”, canción de la película homónima que se lanzó en 1980 y donde la famosa actuó junto a Jane Fonda y Lily Tomlin.

El tema obtuvo una nominación a mejor canción original en los Premios Oscar de 1981, según el registro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, lo que consolidó su impacto como escritora e intérprete.

La resolución tiene el objetivo de destacar los aportes de Dolly Parton en los rubros de la música, el cine y la filantropía. Sobre este último se hizo una mención especial a la iniciativa “Imagination Library”, un programa de alfabetización infantil que fundó en 1995 y que benefició a más de 3 millones de niños a nivel mundial.

Dentro del escrito se aclaró que la proclamación “se limita la conmemoración al distrito de Manhattan y no se extiende a toda la ciudad de Nueva York.”

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